Icon

جزيرة الوصل أيقونة الجمال والطبيعة البحرية في حقل Icon خسارة الاتحاد المنستيرى ضد النصر برباعية في البطولة العربية Icon أحمد حلمي ونجوم ميمو في جولة المملكة بالطائف Icon 5 أسباب تؤدي إلى تعنيف الأطفال Icon تشغيل أول مفاعل نووي أمريكي منذ 7 سنوات Icon كلمة حسان تمبكتي تقلق إدارة الشباب Icon الاتحاد يتعاقد رسميًّا مع فابينيو حتى 2026 Icon أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 3 أشهر Icon لقاءات حوارية لمركز الملك عبدالله للحوار بلشبونة Icon منصة إكس تهدد بمقاضاة منظمة تحض على الكراهية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمجموعة العليان

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٧ مساءً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمجموعة العليان
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
بدء صيانة طريق الملك فيصل بالدمام

بدء صيانة طريق الملك فيصل بالدمام

نسبة الانزلاق الغضروفي 3% إلى 5% في السعودية

نسبة الانزلاق الغضروفي 3% إلى 5% في السعودية

– مهندس مبيعات أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة علوم الحاسب، أو تقنية المعلومات).

– منسق إداري: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الإدارة، أو الاقتصاد، أو اللغة الإنجليزية).

– أخصائي تأجير: شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصصات: (المحاسبة، المالية، الإدارة).

– مدير الحسابات الإستراتيجية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم