وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمجموعة العليان

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.
وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس مبيعات أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة علوم الحاسب، أو تقنية المعلومات).
– منسق إداري: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الإدارة، أو الاقتصاد، أو اللغة الإنجليزية).
– أخصائي تأجير: شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصصات: (المحاسبة، المالية، الإدارة).
– مدير الحسابات الإستراتيجية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)