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وظائف هندسية وفنية شاغرة بمجموعة الراشد

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٨ مساءً
وظائف هندسية وفنية شاغرة بمجموعة الراشد
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من جدة، والخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة الراشد

وأوضحت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس أول مشرف على الموقع (جدة).

– مهندس أول إنشائي (جدة).

– مهندس مختبرات وضبط جودة (جدة).

– مهندس مساحة (عدد وظيفتين/ جدة).

– مهندس نقل ومرور (جدة).

– فني صيانة (الخبر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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