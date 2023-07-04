وفاة آخر فرنسي شارك في يوم الإنزال عن عمر 100 عام

كشفت وسائل إعلام فرنسية عن وفاة آخر فرنسي مشارك في يوم الإنزال ليون جوتييه، عن عمر 100 عام.

تحرير فرنسا

وقد مهد غزو القوات المتحالفة لنورماندي يوم 6 يونيو 1944 الطريق لتحرير فرنسا وانتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا وهزيمة ألمانيا النازية.

وعلى الرغم من أن أغلبية الجنود المشاركين في يوم الإنزال كانوا أمريكيين وبريطانيين وكنديين، شارك جنود فرنسيون كانوا قد هربوا أو لم يكونوا في فرنسا.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الاثنين: “توفي ليون جوتييه، العضو الأخير في فرقة كوماندوز كيفر، الذين هبوا في نورماندي مع 176 من رفاقه الفرنسيين في 6 يونيو 1944، وبطل التحرير”، مضيفًا أن فرنسا لن تنساه.