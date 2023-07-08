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وفاة أب ونجله إثر انفجار أسطوانة غاز بمحل فلافل بمصر

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ مساءً
وفاة أب ونجله إثر انفجار أسطوانة غاز بمحل فلافل بمصر
المواطن - فريق التحرير

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لقى أب ونجله حتفهما، عقب انفجار أسطوانة بوتاجاز، أثناء عملهما في مطعم فول وطعمية بمحافظة القليوبية في مصر.

انفجار وحريق هائل

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

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وفاة صاحب المحل ونجله

وأسفر الحريق عن وفاة الرجل البالغ من العمر 60 سنة، ونجله أحمد 29 سنة، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة، التي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

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