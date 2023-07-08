وفاة أب ونجله إثر انفجار أسطوانة غاز بمحل فلافل بمصر

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لقى أب ونجله حتفهما، عقب انفجار أسطوانة بوتاجاز، أثناء عملهما في مطعم فول وطعمية بمحافظة القليوبية في مصر.
وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.
وأسفر الحريق عن وفاة الرجل البالغ من العمر 60 سنة، ونجله أحمد 29 سنة، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة، التي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.