وفاة أسطورة برشلونة لويس سواريز

توفي أسطورة نادي برشلونة وإنتر ميلان الإيطالي، الإسباني لويس سواريز ميرامونتس، اليوم الأحد، عن عُمر يُناهز الـ88 عامًا.

وفاة لويس سواريز

وأعلن نادي إنتر ميلان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة لويس سواريز في مدينة ميلانو، وتابع: “الوداع يا لويسيتو. اللاعب المثالي الذي ألهم أجيال بموهبته”.

كما حرص نادي برشلونة على نعي سواريز عبر حسابه على “تويتر”، واستعرض أبرز أرقامه مع الفريق، وعلق قائلًا: “وداعًا أسطورة كرة القدم وأسطورة برشلونة.. سوف نفتقد.. ارقد بسلام”.

مسيرة مميزة

وبدأ سواريز مشواره في ديبورتيفو لاكورونيا عام 1953، وانتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بعد ذلك، ولعب في صفوفه لمدة 7 مواسم شهدت تتويجه بلقب الدوري الإسباني مرتين.

وأصبح سواريز أول إسباني يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 1960 حينما كان لاعبًا في برشلونة، متفوقًا على المجري بوشكاش، فيما حل وصيفًا في العام التالي.

وانتقل لويس سواريز إلى ميلانو للعب في إنتر في موسم 1961\ 1962، وظل في صفوفه 7 مواسم، واستقر في المدينة الإيطالية حتى وفاته، وكان أول إسباني يحترف في إيطاليا، كما توج بلقب الدوري 3 مرات، بجانب بطولات أخرى.

وخاض لويس سواريز أولى مبارياته الدولية مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم في عام 1957، ولعب دورًا بارزًا في تتويجه بكأس اليورو نسخة 1964، واعتزل لعب كرة القدم في عام 1973 في صفوف سامبدوريا.

وتولى سواريز تدريب إنتر ميلان وفرق أخرى، كما قاد منتخبات إسبانيا للشباب، وتوج مع منتخب تحت 21 عامًا بكأس اليورو عام 1986، ودرب منتخب إسبانيا الأول في 1988، وقاده للتأهل إلى كأس العالم 1990.