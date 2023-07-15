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وفاة الأميرة حصة بنت عبدالله آل سعود

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ مساءً
وفاة الأميرة حصة بنت عبدالله آل سعود
المواطن - واس

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / حصة بنت عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 28 / 12 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

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تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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