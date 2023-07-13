وفاة التوأم السيامي السوري إحسان

أعلن الفريق الطبي المتابع لحالة التوأم السيامي السوري إحسان وبسام، وفاة الطفل إحسان كما كان متوقعًا نظرًا لوجود عيوب خلقية تعيق الحياة في القلب ولا يمكن تصحيحها.

وحسب قناة “الإخبارية”، قال الفريق الطبي، إن هذه المعلومات كانت معروفة قبل العملية وتم شرحها لوالدي الطفل.

وبشأن أخيه، أكد الفريق الطبي استقرار الحالة الصحية للتوأم بسام بعد عملية فصله التي تمت منذ أسبوع، لافتًا إلى أن جميع مؤشراته الطبية مطمئنة.

مشاكل الطفل إحسان

وفي وقت سابق، أكد رئيس الفريق الطبي والجراحي لفصل التوأم السيامي “إحسان وبسام” الدكتور عبدالله الربيعة أن المرحلة الثالثة في عملية فصل التوأم السيامي إحسان وبسام كانت دقيقة وحساسة جدًا، وحاول الفريق الإسراع فيها قدر الإمكان نظرًا لما يواجهه الطفل إحسان من عيوب خلقية ومشاكل في القلب وضمور في الأعصاب وعدم وجود كلى ومثانة بولية وجهاز تناسلي، كما يوجد قصور وقصر في الأمعاء، ما يؤكد أنه كان متطفلًا على شقيقه التوأم بسام.

وأضاف أنه كان هناك اشتراكات عديدة في أكثر من موقع وفي الأمعاء والإثنى العشر والبنكرياس والأوردة الدقيقة الخاصة بالكبد وأغشية القلب، وتم التعامل معها وفصلها، لافتًا إلى أنه لا يتوقع للطفل إحسان الحياة لأنه غير مكتمل رغم وضعه المستقر فأمامه ساعات أو أيام، لافتًا إلى أنه خلال ساعات قليلة سيخرج التوأم ويقابلان أسرتهما.