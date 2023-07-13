Icon

القبض على صاحب فيديو إلقاء قطة من فوق منحدر صخري Icon إطلاق المعسكر التدريبي لبرنامج مسرعة أعمال أنشطة الترفيه Icon جوجل تُطلق تطبيق تشات بوت بارد بالعربية Icon عناقيد نجوم درب التبانة تظهر طوال الليل Icon النصر يُنهي أزمة قيد اللاعبين خلال أيام Icon استدعاء 22128 مركبة شيفروليه Captiva لخلل خطير Icon هاتف كيم جونج أون القابل للطي يثير الجدل Icon أبرز الغيابات بقمة الأهلي ضد الزمالك Icon تكهنات حول مصير قائد فاغنر وشكوك حول لقائه بـ بوتين Icon وفاة التوأم السيامي السوري إحسان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
بسبب عيوب خلقية

وفاة التوأم السيامي السوري إحسان

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٤ مساءً
وفاة التوأم السيامي السوري إحسان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الفريق الطبي المتابع لحالة التوأم السيامي السوري إحسان وبسام، وفاة الطفل إحسان كما كان متوقعًا نظرًا لوجود عيوب خلقية تعيق الحياة في القلب ولا يمكن تصحيحها.

وحسب قناة “الإخبارية”، قال الفريق الطبي، إن هذه المعلومات كانت معروفة قبل العملية وتم شرحها لوالدي الطفل.

قد يهمّك أيضاً
الساعات الفاخرة المستعملة آخر استثمارات كريستيانو رونالدو

الساعات الفاخرة المستعملة آخر استثمارات كريستيانو رونالدو

الاتحاد يستعد لتقديم عرض لشراء فابينيو

الاتحاد يستعد لتقديم عرض لشراء فابينيو

وبشأن أخيه، أكد الفريق الطبي استقرار الحالة الصحية للتوأم بسام بعد عملية فصله التي تمت منذ أسبوع، لافتًا إلى أن جميع مؤشراته الطبية مطمئنة.

مشاكل الطفل إحسان

وفي وقت سابق، أكد رئيس الفريق الطبي والجراحي لفصل التوأم السيامي “إحسان وبسام” الدكتور عبدالله الربيعة أن المرحلة الثالثة في عملية فصل التوأم السيامي إحسان وبسام كانت دقيقة وحساسة جدًا، وحاول الفريق الإسراع فيها قدر الإمكان نظرًا لما يواجهه الطفل إحسان من عيوب خلقية ومشاكل في القلب وضمور في الأعصاب وعدم وجود كلى ومثانة بولية وجهاز تناسلي، كما يوجد قصور وقصر في الأمعاء، ما يؤكد أنه كان متطفلًا على شقيقه التوأم بسام.

وأضاف أنه كان هناك اشتراكات عديدة في أكثر من موقع وفي الأمعاء والإثنى العشر والبنكرياس والأوردة الدقيقة الخاصة بالكبد وأغشية القلب، وتم التعامل معها وفصلها، لافتًا إلى أنه لا يتوقع للطفل إحسان الحياة لأنه غير مكتمل رغم وضعه المستقر فأمامه ساعات أو أيام، لافتًا إلى أنه خلال ساعات قليلة سيخرج التوأم ويقابلان أسرتهما.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أهم مميزات استضافة الرياض لمعرض EXPO 2030
السعودية اليوم

أهم مميزات استضافة الرياض لمعرض EXPO 2030

السعودية اليوم
القناة الناقلة لـ مباراة مصر وغينيا
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة مصر وغينيا

الرياضة
الحجز على أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان في فرنسا
العالم

الحجز على أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان...

العالم
حساب كأس العالم : انضمام ميندي لـ الأهلي سيكون كابوسًا للمهاجمين
الرياضة

حساب كأس العالم : انضمام ميندي لـ...

الرياضة
زاها يرفض 60 مليون إسترليني من النصر
الرياضة

زاها يرفض 60 مليون إسترليني من النصر

الرياضة
بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر
الرياضة

بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر

الرياضة
رجل مجهول يكبل يديه في بوابات قصر باكنجهام ببريطانيا
غرائب

رجل مجهول يكبل يديه في بوابات قصر...

غرائب
صفقة مجانية يترقبها النصر من يوفنتوس
الرياضة

صفقة مجانية يترقبها النصر من يوفنتوس

الرياضة