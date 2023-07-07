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وفاة الفنانة أمل عباس بعد صراع طويل مع المرض

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٦ مساءً
وفاة الفنانة أمل عباس بعد صراع طويل مع المرض
المواطن - فريق التحرير

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رحلت عن عالمنا اليوم الفنانة أمل عباس عن عمر ناهز الـ63 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وأمل عباس هي ممثلةُ عراقيةُ مقيمة في الكويت؛ بدأت مشوارها الفني في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، من خلال ظهورها في بعض الأدوار التلفزيونية، أغلبها كان في أعمالٍ كويتية.

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وتنوع ظهورها الفني ما بين المسرح والتلفزيون والإذاعة، إلا أن انطلاقة مسيرتها الفنية كانت عام 2003، عندما أدت دور حكيمة في مسلسل الحيالة، إضافةً لشهرتها من خلال أداء أدوار الشر في الأعمال التلفزيونية والمسرحية.

حياة أمل عباس

ولدت أمل عباس في مدينة البصرة في العراق، في 27 إبريل 1960، وتحمل عباس بجانب جنسيتها العراقية الجنسية المصرية، لزواجها من مواطنٍ مصري، إذ أنجبت منه ولدين هما دانة ومحمد.

مشوارها الفني

في عام 1982 أدت دور الصحفية أمل في مسلسل سيدي الرجل لا، وفي عام 1984 ظهرت في تمثيلية أوبريت سندريلا، أما في العام التالي فقد ظهرت في عددٍ من الأعمال منها دور فوزية في مسلسل زوجة بالكمبيوتر، وفي تمثيلية نشمي، والسهرة التلفزيونية اللحظات المنسية: سارة.

وشاركت أمل عباس في عام 1986 البطولة بدور أم محمد في فيلم عدنان، كما ظهرت في مسرحية باي باي عرب، وفي عام 1987 ظهرت في مسرحية شمس الشموس، وفي مسلسل على الدنيا السلام (مبروكة ومحظوظة) بدور الممرضة هدى.

ومع بداية تسعينيات القرن الماضي لمعت أمل عباس في العديد من الأعمال الفنية، وواصلت مشوارها لتشارك بأدوارٍ مختلفة وأعمالٍ فنيةٍ متنوعةٍ ما بين المسرح والتلفزيون.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحزن على رحيل الفنانة، داعين لها بالرحمة والمغفرة، ولأهلها ولجمهورها بالصبر والسلوان.

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