وفاة الفنان المصري علاء عبد الخالق يصدم جيل الثمانينيات

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توفي الفنان المصري علاء عبد الخالق بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 59 عاماً، وصدم رحيله جيل الثمانينيات إذ شكل جزءًا من ذكرياتهم.
بدأ عبدالخالق مشواره الفني مع فرقة الأصدقاء في عام 1980 برفقه المطربة حنان ومنى عبدالغني.
وأصدر أول ألبوم له عام 1985 والذي ساهم المطرب حميد الشاعري في توزيعه وإصداره، وشاركه في أداء أغنية بحبك كون.
واختفى الفنان عبدالخالق عن الساحة الفنية لفترة طويلة منذ 2002 حيث أصدر آخر ألبوم له بعنوان عين بعين.
وعلاء عبد الخالق من مواليد القاهرة، في 23 فبراير 1964، وتخرج من معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على آلة الناي، ويعد واحدا من نجوم الكاسيت في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي حزنًا على رحيله، إذ نعاه الكثير من الفنانين على صفحاتهم الشخصية، كما حرص عدد كبير من جمهوره وخاصة جيل الثمانينيات على وداعه.