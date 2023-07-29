وفاة شاب مصري في حفل خطوبته

توفي شاب مصري خلال حفل خطوبته بينما كان يرقص مع عروسه، بسبب أزمة قلبية، وسط صدمة وذهول الجميع.

لحظات حرجة

وكان مستشفى السلام شرقي مدينة بورسعيد قد استقبل شابًا يدعى سعيد خالد السعيد، وشهرته صهيب خالد، وقال مرافقوه إنه سقط وفقد الوعي خلال حفل خطوبته، بينما كشف الفحص الطبي عن وفاته من جراء أزمة قلبية، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

بدوره، قال فوزي أحمد، الصديق المقرب للشاب المتوفي، إن صهيب كان بحالة صحية جيدة جدًا قبل حفل الخطوبة، وخلال الحفل كان سعيدا جدًا، وكنا نرقص حوله.

صدمة وذهول

وتابع: بعد دقائق قليلة من بدء الحفل سقط على الأرض، كنا نعتقد في البداية أنه يمزح وضحكنا، لكن حينما وجدناه لا يتحرك قلقنا وحاولنا إفاقته فلم يستجب، مضيفا: حملناه لخارج القاعة وأوقفنا إحدى السيارات المارة بالشارع لنقله لأقرب مستشفى، وبالصدفة كانت تقودها طبيبة، ومن الواضح أنها اكتشفت وفاته على الفور.

بحسب صديق الشاب المتوفي، خشيت الطبيبة إخبارهم بوفاة صهيب، وطلبت منهم نقله للمستشفى للفحص على الأجهزة الطبية المتخصصة.

ولفت أحمد إلى أنه بعد الفحص أخبرَهم الطبيب أن صهيب توفي منذ لحظة سقوطه في حفل الخطوبة، وأنه تعرض لأزمة قلبية.

الأم تنبأت بوفاة ابنها

يذكر أن صهيب أصغر إخوته، وله شقيقان متزوجان أكبر منه، بينما هو الوحيد الذي كان يقيم مع والديه ويعمل على رعايتهما، ومعروف عنه حسن خلقه وحب الجميع له.

أما ما يثير الدهشة، هو أن والدة صهيب رفضت حضور حفل خطوبته، وطالبته بعدم الذهاب، مؤكدة شعورها بأنه سيحدث له شيء، وأخبرت شقيقه الأكبر أنهم سيعودون من هذا الحفل ينقصهم أحد أفراد العائلة.