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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، وفاة شخص سقط في بئر ارتوازية بالمدينة المنورة، بعد مباشرة فرقها الحادث.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “مدني المدينة المنورة ينتشل شخصًا سقط في بئر ارتوازية، نسأل الله له الرحمة”.
ونشرت المديرية صورتين من مباشرة فرقها بالمدينة المنورة للحادث.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن فرق المدني في المدينة المنورة تباشر حادث سقوط شخص في بئر ارتوازية.