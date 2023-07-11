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الدفاع المدني باشر الحادث

وفاة شخص في انهيار جزئي لبئر بحائل

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٤ مساءً
وفاة شخص في انهيار جزئي لبئر بحائل
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، وفاة شخص جراء حادث انهيار جزئي في بئر بحائل.

وقال المدني في تغريدة عبر موقع تويتر: مدني حائل يباشر حادث انهيار جزئي في بئر، نتج عنه وفاة شخص.

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ونشر المدني صورة توثق الحادث، وتعكس جهود قوات المدني في مباشرة عملهم في كل زمان ومكان.

 

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