وفاة شخص في انهيار جزئي لبئر بحائل

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، وفاة شخص جراء حادث انهيار جزئي في بئر بحائل.

وقال المدني في تغريدة عبر موقع تويتر: مدني حائل يباشر حادث انهيار جزئي في بئر، نتج عنه وفاة شخص.

ونشر المدني صورة توثق الحادث، وتعكس جهود قوات المدني في مباشرة عملهم في كل زمان ومكان.