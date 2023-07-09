وفاة شقيقين غرقًا في حفرة مائية بالقريات

توفي شقيقان، أمس السبت، بعد غرقهما في حفرة مائية بمحافظة القريات شمالي السعودية، في حادث مأساوي يتكرر باستمرار.

وذكرت “قناة الإخبارية” أن الحادث وقع في محافظة القريات حيث توفي الشقيقان هاني ووسيم، وهما لا يتجاوزان 15 عامًا، وذلك في إحدى الحفر الممتلئة بمياه السيول.

ونقلت “قناة الإخبارية” عن شاهد عيان قوله إن والدهما استنجد بمجموعة من الشبان وطلب المساعدة لإنقاذ أبنائه، لكن قدرهما كان الغرق في الحفرة.

وأوضحت أنهما كانا يلعبان بجوار سكة القطار الحديدية في القريات، حيث تم انتشال جثتهما من قبل الجهات المختصة، فيما أرجعت المصادر أن سبب امتلاء الحفرة بالمياه هو تخلف أعمال الحفر في المنطقة.

من جهة أخرى، أكد مختصون أن مياه الأودية والسيول لا تصلح للسباحة حيث يتواجد الوحل في باطنها مما قد يعرض حياة الناس للخطر.