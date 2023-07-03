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الداخلية نفت أن يكون المتسبب في الحادث ضابط شرطة

وفاة طبيبة صيدلانية دهساً وإصابة زوجها وأطفالها في مصر

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٠ صباحاً
وفاة طبيبة صيدلانية دهساً وإصابة زوجها وأطفالها في مصر
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً حول حادثة الدهس بأحد التجمعات السكنية في العاصمة القاهرة، والتي راح ضحيتها طبيبة صيدلانية كما أصيب زوجها وأطفالها في الحادث.

ونفى البيان صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن مرتكب حادث التصادم ضابط شرطة.

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وقال البيان: “إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن مرتكب حادث التصادم بأحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، والذي أسفر عن وفاة إحدى السيدات (صيدلانية) وإصابة آخرين ضابط شرطة غير صحيح وعار عن الصحة”.

إلقاء القبض على الجاني

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد ألقت قوات الأمن المصرية القبض على المتهم بدهس صيدلانية وزوجها وأبنائها فى كمباوند شهير بالتجمع الأول بالقاهرة.

حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفاة ومصابين بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول.

وانتقل فريق من رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين تصادم سيارة ملاكي بعائلة مكونة من أب وأم وأطفالهما الثلاثة، مما أسفر عن مصرع الأم وتعمل صيدلانية وتوفيت إثر إصابتها بنزيف في المخ.

كما أصيب الأب وهو طبيب بيطري وإصابة أطفاله بجروح وكسور، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

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