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تم السيطرة عليه في وقت قياسي

وفيات ومصابون في حريق بمستودع شركة حجاج بمكة المكرمة

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٠ صباحاً
وفيات ومصابون في حريق بمستودع شركة حجاج بمكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة مطوفي حجاج إفريقيا للدول غير العربية، نشوب حريق في أحد مستودعاتها بمكة المكرمة، مما تسبب في وفاة عاملين وإصابة 6 آخرين.

تفاصيل الحادث

وفي بيان تفصيلي؛ قالت الشركة عبر موقع تويتر: إن حريقًا وقع يوم الاثنين الماضي في أحد مستودعات التخزين المستأجرة في الوادي الأخضر شرق مشعر عرفات، والذي يحتوي على بعض الأثاث المستعمل نتج عنه مصرع عاملين وإصابة ستة آخرين.

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السيطرة على الحريق

وأفادت الشركة أن فرق الدفاع المدني باشرت الموقع وتم إخماده في وقت قياسي، فيما أكدت الشركة تقديم الدعم لذوي المتوفين والمصابين وأسرهم.

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