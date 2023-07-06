وفيات ومصابون في حريق بمستودع شركة حجاج بمكة المكرمة

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أعلنت شركة مطوفي حجاج إفريقيا للدول غير العربية، نشوب حريق في أحد مستودعاتها بمكة المكرمة، مما تسبب في وفاة عاملين وإصابة 6 آخرين.
وفي بيان تفصيلي؛ قالت الشركة عبر موقع تويتر: إن حريقًا وقع يوم الاثنين الماضي في أحد مستودعات التخزين المستأجرة في الوادي الأخضر شرق مشعر عرفات، والذي يحتوي على بعض الأثاث المستعمل نتج عنه مصرع عاملين وإصابة ستة آخرين.
وأفادت الشركة أن فرق الدفاع المدني باشرت الموقع وتم إخماده في وقت قياسي، فيما أكدت الشركة تقديم الدعم لذوي المتوفين والمصابين وأسرهم.