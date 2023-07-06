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سيارة اقتحمت أحد مباني الطلاب

وقوع 9 جرحى معظمهم من الأطفال بحادث مروع في مدرسة بريطانية

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤١ مساءً
وقوع 9 جرحى معظمهم من الأطفال بحادث مروع في مدرسة بريطانية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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شهدت بريطانيا حادث سيارة مروعًا، اليوم الخميس، أدى إلى إصابة 9 جرحى من بيهم 7 أطفال، بعد أن اصطدمت سيارة “لاند روفر” بمدرسة ابتدائية في ويمبلدون.

اصطدام سيارة بمدرسة في لندن

وهرع رجال الشرطة إلى المدرسة الإعدادية الواقعة في طريق كامب، في جنوب لندن، قبل الساعة العاشرة صباحًا، بعد اصطدام سيارة بأحد مباني المدرسة، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

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ونشرت الصحيفة البريطانية لقطات للحادث، وأكدت شرطة لندن أنه تم نقل العديد من الضحايا بعد وقت قصير من وقوع الحادث، وأنه لم يتم التعامل مع الحادث على أنه بدوافع إرهابية، ولا تزال تحقيقات الشرطة مستمرة.

تحقيقات الشرطة البريطانية

وبحسب ما ورد في تحقيقات الشرطة أن قائدة السيارة تعرضت للإغماء لإصابتها بنوبة قلبية مفاجئة أثناء القيادة، مما أدى إلى اصطدامها بالمدرسة. ويقول رجال الشرطة إنها توقفت في مكان الحادث ولم يتم اعتقالها.

وقال متحدث باسم الشرطة البريطانية: “في هذا الوقت وردت أنباء عن إصابة تسعة أشخاص، من بينهم شخصان بالغان وسبعة أطفال. وننتظر مزيدًا من التحديثات بشأن حالتهم الصحية”.

وأضاف أن سائقة السيارة توقف عند مكان الحادث ولم يتم القبض عليها. وتابع “التحقيق جار لفهم الملابسات الكاملة للحادث”.

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