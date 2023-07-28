وكلاء ساديو ماني يجتمعون مع النصر لحسم الصفقة

تترقب الجماهير النصراوية الإعلان الرسمي عن انتقال النجم السنغالي ساديو ماني، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي.

اجتماع مرتقب بين وكلاء ماني والنصر

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، قبل قليل، أن وكلاء ساديو ماني في اليابان للتفاوض مع مسؤولي النصر، حيث يتواجد اللاعب مع بايرن ميونيخ في طوكيو، استعدادًا للموسم الجديد.

وأشار فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى تقدم المحادثات بشأن الصفقة، حيث يتناقش كافة الأطراف في التفاصيل الرئيسية لإتمام انتقال ساديو ماني، مؤكدًا أن الصفقة باتت قريبة جدًا.

وكان ماني قد انتقل إلى صفوف بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2022، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، ما أثار الجدل بشأن مستقبله.

ساديو ماني في قائمة النصر

وأكدت تقارير مؤخرًا، أن نادي النصر وضع اسم ساديو ماني في قائمة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على أن يلتحق بالمعسكر بعد توقيعه رسميًا.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مشواره في كأس الملك سلمان للأندية العربية، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، بمواجهة الشباب على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.