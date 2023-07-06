وليد آل إبراهيم يروي قصة لقائه مع كلينتون وخسارة 200 مليون دولار

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كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC وليد آل إبراهيم كواليس لقائه مع الرئيس الأمريكي السابق كلينتون وخسارته 200 مليون دولار خلال فترة التسعينيات.
وقال آل إبراهيم خلال لقاء مع برنامج ثمانية على قناة إم بي سي: قمنا بشراء يونايتد برس إنترناشيونال في بداية عام 1992، وكانت مفلسة في المحكمة والسعر 4 ملايين دولار، وكان المبلغ لا شيء وقتها، وبعد ذلك اكتشفنا أن الموظفين كانوا مرتبطين باتحاد العمال في أمريكا، ولا يمكن فصل أحد، فكان هناك عدد كبير من الموظفين يمثلون عبئًا كبيرًا على الشركة.
وأضاف: عند تولي أي رئيس أمريكي جديد مهام عمله، يقوم الصحفيون المكلفون بتغطية أخبار البيت الأبيض بدعوة الرئيس على حفل عشاء، وبالصدفة كانت الصحفية المسؤولة عن الدعوة تعمل في upi، وحضرت الحفل، وجلست بجوار الرئيس كلينتون، وتحدثنا معًا، وقال لي: أنا أستغرب لماذا تستثمر في هذا العمل، خاصة أنك بادئ حديثًا، في شيء اسمه إنترنت وكان في البداية للاستخدام العسكري والآن صار متاحًا للجميع وهذا هو الإعلام الجديد والمستقبل.
لفت آل إبراهيم إلى أنه وقتها كانت شركة yahoo، طالبين من upi أخذ الاسم ووضعه على صفحة الأخبار في yahoo، مقابل مليوني دولار عبارة عن أسهم في yahoo، ورئيس upi رفض العرض وطلب أكثر، وفي هذا الوقت صعدت ياهو وأمريكا أون لاين مثل الصاروخ.
وأكمل: الأسهم التي كان قيمتها 2 مليون وصلت إلى 200 مليون، ولكن لقصر وجهة نظر الإدارة وقتها تم رفض العرض وخسرنا الـ 200 مليون دولار.
وش قصة الــ200 مليون دولار؟
رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC #وليد_آل_إبراهيم يكشف التفاصيل
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— MBC1 (@mbc1) July 5, 2023