ولي العهد‬⁩ والرئيس التركي يعقدان جلسة مباحثات في جدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي في قصر السلام بجدة، مساء اليوم، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.