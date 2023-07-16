ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الياباني في قصر السلام

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استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام بجدة، رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا حيث أقيم له مراسم استقبال رسمية.