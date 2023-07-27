ولي العهد يعزي قيادات الإمارات في وفاة الشيخ سعيد بن زايد

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أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالات هاتفية بكل من الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبو ظبي مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات.
وأعرب ولي العهد خلال الاتصالات الهاتفية عن خالص العزاء والمواساة لأصحاب السمو في وفاة أخيهم سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، داعياً الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.
من جانبهم عبر أصحاب السمو عن خالص شكرهم وتقديرهم لولي العهد على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.