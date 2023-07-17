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ولي العهد يلتقي رؤساء الشركات وأصحاب الأعمال في اليابان

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٠ صباحاً
ولي العهد يلتقي رؤساء الشركات وأصحاب الأعمال في اليابان
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المواطن - واس

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التقى ⁧‫ولي العهد‬⁩ الأمير محمد بن سلمان، بحضور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، رؤساء الشركات وأصحاب الأعمال في اليابان.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد استقبل في الديوان الملكي في قصر السلام بجدة مساء الأحد، رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا.
وقد أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية.

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وعقد ولي العهد ورئيس الوزراء الياباني جلسة مباحثات رسمية رحب ولي العهد في بدايتها بدولة رئيس الوزراء الياباني في المملكة، فيما عبر كيشيدا عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه ولي العهد.

وجرى خلال الجلسة تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، وبخاصة أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وسبل تعزيز التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، إلى جانب استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

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