ولي العهد يلتقي رئيس تركمانستان

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة اليوم، فخامة الرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، وذلك على هامش انعقاد القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وفرص تطويرها في شتى المجالات.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان، والوفد الرسمي لفخامة رئيس جمهورية تركمانستان.
#فيديو | سمو #ولي_العهد يلتقي فخامة رئيس تركمانستان وذلك على هامش انعقاد #القمة_الخليجية_مع_C5.#واس pic.twitter.com/jR9XWsp8Xe
— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 19, 2023