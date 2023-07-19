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جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين

ولي العهد يلتقي رئيس طاجيكستان

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ مساءً
ولي العهد يلتقي رئيس طاجيكستان
المواطن - واس

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة اليوم، فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، وذلك على هامش انعقاد القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.

استعراض العلاقات الثنائية

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

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حضور كريم

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، والوفد الرسمي لفخامة رئيس جمهورية طاجيكستان.

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