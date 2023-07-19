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على هامش القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى

ولي العهد يلتقي رئيس كازاخستان

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٥ مساءً
ولي العهد يلتقي رئيس كازاخستان
المواطن - واس

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة اليوم، فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، وذلك على هامش انعقاد القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.

آفاق التعاون

وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات.

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حضور كريم

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كازاخستان فيصل بن حنيف القحطاني، والوفد الرسمي لفخامة رئيس جمهورية كازاخستان.

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