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جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية

ولي عهد الكويت يستقبل تركي بن محمد بن فهد

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ مساءً
ولي عهد الكويت يستقبل تركي بن محمد بن فهد
المواطن - واس

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استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، في قصر بيان، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق لسموه.

ونقل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ولسمو ولي عهد دولة الكويت.

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وقد حمّل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين، ولأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

أحاديث ودية

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ومدير عام مكتب صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد / حمد بن سليمان السليم.

فيما حضره من الجانب الكويتي، معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، ومعالي وزير الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، ومدير مكتب سمو أمير الكويت السفير أحمد فهد الفهد، ومدير مكتب سمو ولي عهد الكويت الفريق متقاعد جمال الذياب، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي عهد الكويت مازن العيسى.

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