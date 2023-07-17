Icon

بدء التقديم على مقاعد الابتعاث للطب البشري في جامعة الخليج العربي بالبحرين Icon ولي العهد يستقبل أردوغان في قصر السلام بجدة Icon طالبان: لا يحق لأي شخص خارج أفغانستان التدخل بشؤون فتياتنا Icon الصين تحقق طفرة غير مسبوقة مع أكبر اقتصادين بالشرق الأوسط Icon اليابان والسعودية يدشنان تعاونًا غير مسبوق في مجال الطاقة النظيفة Icon ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر Icon ذعر بين المصطافين بأحد شواطئ اليابان بعد هجوم دلافين Icon بوتين يهدد بعمل عسكري ردًّا على ضرب جسر القرم Icon تعادل سلبي في الشوط الأول بين النصر وسيلتا فيغو Icon بدء التسجيل في مراكز الرعاية النهارية للعام التأهيلي 1445هـ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الجهة المختصة نقلتهما لتلقي الرعاية الطبية اللازمة

وميض في مطعم بالصفا يتسبب في إصابة شخصين وتضرر مركبة

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢١ صباحاً
وميض في مطعم بالصفا يتسبب في إصابة شخصين وتضرر مركبة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

باشرت فرق الدفاع المدني بالجبيل حادث وميض لحظي في مطعم بحي الصفا، نتج عنه تضرر مركبة وإصابة شخصين.

الرعاية الطبية

 ولفت المدني، في تغريدة عبر موقع تويتر، إلى أنه تم نقلهما بواسطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

قد يهمّك أيضاً
واشنطن: ذخائرنا العنقودية وصلت كييف

واشنطن: ذخائرنا العنقودية وصلت كييف

قمة دولية حول الهجرة غير الشرعية الأحد المقبل

قمة دولية حول الهجرة غير الشرعية الأحد المقبل

جهود مستمرة

وفي وقت سابق، أنقذت فرق الدفاع المدني في القويعية، شخصًا سقط في بئر، حيث باشرت الحادث الذي وقع مساء أمس الأحد.

وأشار المدني إلى أنه تم نقله بواسطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ونشر لقطات مصورة توثق الحادث، حيث عكست جهود رجاله في مباشرة كافة الحوادث لحماية أرواح المواطنين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حريق يلتهم 4 مركبات في الفروانية بالكويت
العالم

حريق يلتهم 4 مركبات في الفروانية بالكويت

العالم
جماهير الأهلي تتمنى حسم صفقة لويس ألبيرتو
آخر الاخبار

جماهير الأهلي تتمنى حسم صفقة لويس ألبيرتو

آخر الاخبار
زيادة وفيات الأمهات الأمريكيات بعد الولادة لأكثر من الضعف
غرائب

زيادة وفيات الأمهات الأمريكيات بعد الولادة لأكثر...

غرائب
وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي

وظائف
إلزام مزاولي نشاط نقل البضائع على الطرق البرية بالوثيقة الإلكترونية
السعودية اليوم

إلزام مزاولي نشاط نقل البضائع على الطرق...

السعودية اليوم
3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد
آخر الاخبار

3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد

آخر الاخبار
الجلاجل يقف على جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة
آخر الاخبار

الجلاجل يقف على جاهزية المنشآت الصحية في...

آخر الاخبار
تجزئة القيمة الاسمية لسهم أنعام القابضة من 10 ريالات إلى 50 هللة
السوق

تجزئة القيمة الاسمية لسهم أنعام القابضة من...

السوق