وميض في مطعم بالصفا يتسبب في إصابة شخصين وتضرر مركبة

وفي وقت سابق، أنقذت فرق الدفاع المدني في القويعية، شخصًا سقط في بئر، حيث باشرت الحادث الذي وقع مساء أمس الأحد.

وأشار المدني إلى أنه تم نقله بواسطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ونشر لقطات مصورة توثق الحادث، حيث عكست جهود رجاله في مباشرة كافة الحوادث لحماية أرواح المواطنين.