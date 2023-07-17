وميض في مطعم بالصفا يتسبب في إصابة شخصين وتضرر مركبة

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باشرت فرق الدفاع المدني بالجبيل حادث وميض لحظي في مطعم بحي الصفا، نتج عنه تضرر مركبة وإصابة شخصين.
ولفت المدني، في تغريدة عبر موقع تويتر، إلى أنه تم نقلهما بواسطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وفي وقت سابق، أنقذت فرق الدفاع المدني في القويعية، شخصًا سقط في بئر، حيث باشرت الحادث الذي وقع مساء أمس الأحد.
وأشار المدني إلى أنه تم نقله بواسطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
ونشر لقطات مصورة توثق الحادث، حيث عكست جهود رجاله في مباشرة كافة الحوادث لحماية أرواح المواطنين.