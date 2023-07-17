يابانية تجري 2761 مكالمة طوارئ كاذبة لسبب غريب

اعتقلت الشرطة اليابانية، امرأة في طوكيو أجرت ما يقرب من 2761 مكالمة طوارئ كاذبة.

امرأة عاطلة عن العمل

وتبلغ المرأة التي تدعى هيروكو هاتاجامي، وهي امرأة عاطلة عن العمل، من العمر 51 عامًا، وتعيش في مدينة ماتسودو في محافظة تشيبا شرق العاصمة طوكيو.

وأفادت المرأة للمحققين بعد اعتقالها أنها قامت بالاتصالات الكاذبة لأنها كانت وحيدة وتريد أن يستمع إليها أحد وأن تحظى بالاهتمام.

وبين أغسطس 2020 ومايو 2023، قامت بالاتصال بإدارة الإطفاء في ماتسودو مرارًا وتكرارًا طالبة إرسال سيارات إسعاف، مشتكية من آلام في المعدة، وجرعة زائدة من الدواء، وآلام في الساقين بين أعراض أخرى.

ولكن عندما تصل سيارات الإسعاف، كانت ترفضها بأجوبة مثل “لا أريد أن أذهب بسيارة إسعاف” و”لم أكن من قام بالاتصال”1234.

وقد حذرتها كل من إدارة الإطفاء ومركز الشرطة في اليابان عدة مرات من التوقف عن الاتصالات المزعجة، لكنها استمرت في ذلك حتى تقدمت إدارة الخدمات الطارئة بتقرير للشرطة، التي اعتقلتها فيما بعد.