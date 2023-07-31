ياباني أنفق مليوني ين ليصبح كلبًا

نشر رجل ياباني مقطع فيديو له عبر قناته على اليوتيوب، حيث أنفق 22 ألف دولار أميركي ليتحول إلى كلب!

ياباني يتحول لكلب

وفي التفاصيل، قام الياباني Toco توكو بنشر مقطع فيديو له عبر حسابه الذي يضم قرابة الـ40 ألف مشترك، يظهر فيه خلال اصطحابه في نزهة على الأقدام، قام خلالها بشم الكلاب الأخرى في الحديقة والتدحرج على الأرض.

وبحسب ما جاء في صحيفة “Straighttimes، تم نشر الفيديو قبل 6 أيام فقط، على الرغم أن الأمر حدث العام الماضي عندما التقت قناة ألمانية بتوكو.

وقال توكو قبل النزهة إنه يشعر بالتوتر والخوف قليلا من المغامرة في الهواء الطلق، لكن الفيديو أظهر أنه تلقى ترحيبًا حارًا من قبل المارة وحتى الكلاب الأخرى.

وأردف: أنه يستمتع بفعل الأشياء التي لا يفعلها سوى الكلاب”، حيث اشترى في فبراير من العام الجاري، قفصًا ليعيش الحياة الحقيقية للكلاب.

وكشف توكو أنه أنفق 22 ألف دولار أميركي أو ما يعادل مليوني ين ياباني على الزي الكامل المصمم حسب الطلب، ليجعله يبدو ككلب حقيقي.

من المعروف أن فيديوهات توكو، مرتديا زيًا كاملًا ككلب، حصدت عشرات الآلاف من المشاهدات عبر مواقع التواصل، ورغم ذلك، رفض الكشف عن هويته الحقيقية خوفًا من أن يحكم عليه الأشخاص الذين يعرفهم، على حد قوله.