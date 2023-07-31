Icon

تجدد الاشتباكات في عين الحلوة وارتفاع عدد القتلى والمصابين لـ 51 Icon أشهر متسلق مبانٍ في العالم يسقط من الطابق الـ68 Icon بند الـ 100 مليون يورو يثير قلق باريس سان جيرمان في صفقة ديمبلي Icon توضيح من حساب المواطن بشأن دعم أغسطس Icon ياباني أنفق مليوني ين ليصبح كلبًا Icon ضبط معمل للتبغ داخل سكن عمال في جدة Icon إنجاز تاريخي يحققه الشباب لأول مرة بعد الفوز على الزمالك Icon وصول أولى رحلات المعتمرين لعام 1445هـ عبر مطار الملك عبدالعزيز Icon وظائف شاغرة لدى تبوك الدوائية Icon الشباب يزيح الزمالك من صدارة مجموعته بهدف بانيجا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
اشترى قفصًا ليعيش الحياة الحقيقية للكلاب

ياباني أنفق مليوني ين ليصبح كلبًا

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ مساءً
ياباني أنفق مليوني ين ليصبح كلبًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشر رجل ياباني مقطع فيديو له عبر قناته على اليوتيوب، حيث أنفق 22 ألف دولار أميركي ليتحول إلى كلب!

ياباني يتحول لكلب

وفي التفاصيل، قام الياباني Toco توكو بنشر مقطع فيديو له عبر حسابه الذي يضم قرابة الـ40 ألف مشترك، يظهر فيه خلال اصطحابه في نزهة على الأقدام، قام خلالها بشم الكلاب الأخرى في الحديقة والتدحرج على الأرض.

قد يهمّك أيضاً
20 مليار دولار خسائر تغيير شعار واسم تويتر

20 مليار دولار خسائر تغيير شعار واسم تويتر

60 يومًا على إلزام مركبات نقل السيارات وسحب المركبات بتطبيق الهوية المعتمدة

60 يومًا على إلزام مركبات نقل السيارات وسحب المركبات بتطبيق الهوية المعتمدة

وبحسب ما جاء في صحيفة  “Straighttimes، تم نشر الفيديو قبل 6 أيام فقط، على الرغم أن الأمر حدث العام الماضي عندما التقت قناة ألمانية بتوكو.

وقال توكو قبل النزهة إنه يشعر بالتوتر والخوف قليلا من المغامرة في الهواء الطلق، لكن الفيديو أظهر أنه تلقى ترحيبًا حارًا من قبل المارة وحتى الكلاب الأخرى.

وأردف: أنه يستمتع بفعل الأشياء التي لا يفعلها سوى الكلاب”، حيث اشترى في فبراير من العام الجاري، قفصًا ليعيش الحياة الحقيقية للكلاب.

وكشف توكو أنه أنفق 22 ألف دولار أميركي أو ما يعادل مليوني ين ياباني على الزي الكامل المصمم حسب الطلب، ليجعله يبدو ككلب حقيقي.

من المعروف أن فيديوهات توكو، مرتديا زيًا كاملًا ككلب، حصدت عشرات الآلاف من المشاهدات عبر مواقع التواصل، ورغم ذلك، رفض الكشف عن هويته الحقيقية خوفًا من أن يحكم عليه الأشخاص الذين يعرفهم، على حد قوله.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم