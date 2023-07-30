“ياسرف” تعلن عن برنامج التدريب التعاوني 2023م

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– برنامج ياسرف للتدريب التعاوني 2023م.
– طلبة الدبلوم أو البكالوريوس في مختلف التخصصات (الإدارية والتقنية).
1- ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.
2- يجب أن يكون لدى المتقدمين معدل تراكمي لا يقل عن 2.6 من 4 للتخصصات الفنية و 2.8 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1445/01/12هـ الموافق 2023/07/30م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/01/23هـ الموافق 2023/08/10م.
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