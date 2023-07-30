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“ياسرف” تعلن عن برنامج التدريب التعاوني 2023م

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ صباحاً
“ياسرف” تعلن عن برنامج التدريب التعاوني 2023م
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) عن بدء التسجيل ببرنامج التدريب التعاوني للطلبة السعوديين (بكالوريوس ودبلوم) للعام 2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

– برنامج ياسرف للتدريب التعاوني 2023م.

الفئة المستهدفة:

– طلبة الدبلوم أو البكالوريوس في مختلف التخصصات (الإدارية والتقنية).

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الشروط:

1- ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.
2- يجب أن يكون لدى المتقدمين معدل تراكمي لا يقل عن 2.6 من 4 للتخصصات الفنية و 2.8 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1445/01/12هـ الموافق 2023/07/30م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/01/23هـ الموافق 2023/08/10م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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