“ياسرف” تعلن عن برنامج التدريب التعاوني 2023م

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) عن بدء التسجيل ببرنامج التدريب التعاوني للطلبة السعوديين (بكالوريوس ودبلوم) للعام 2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

– برنامج ياسرف للتدريب التعاوني 2023م.

الفئة المستهدفة:

– طلبة الدبلوم أو البكالوريوس في مختلف التخصصات (الإدارية والتقنية).

الشروط:

1- ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.

2- يجب أن يكون لدى المتقدمين معدل تراكمي لا يقل عن 2.6 من 4 للتخصصات الفنية و 2.8 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1445/01/12هـ الموافق 2023/07/30م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/01/23هـ الموافق 2023/08/10م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا