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فارق الحياة اليوم بعد صراع مع المرض

يحيى بخش ناعيًا طلال بن منصور: أتذكر كلماته لي وتعلمت الكثير منه

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٢ مساءً
يحيى بخش ناعيًا طلال بن منصور: أتذكر كلماته لي وتعلمت الكثير منه
المواطن - فريق التحرير

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نعى يحيى بخش مدير المركز الإعلامي بنادي الاتحاد، الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز الذي وافته المنية اليوم الأحد عن عمر ناهز الـ 73 عامًا.

وغرد بخش عبر حسابه في “تويتر” قائلًا : ” ما زلت أتذكر كلامك وتوجيهاتك وتحفيزك لي، تعلمت منك الكثير، رحمك الله يا صاحب القلب الطيب”.

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وجاء رحيل الرمز الاتحادي الكبير عن عمر يُناهز الـ73 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حيث أشارت التقارير إلى تواجده في المستشفى منذ عدة أيام بعد تدهور حالته الصحية.

مسيرة طلال بن منصور مع الاتحاد

وشغل الراحل طلال بن منصور منصب مجلس إدارة نادي الاتحاد مرتين، الأولى في عام 1974، واستمرت لمدة 7 سنوات، فيما بدأت الفترة الثانية في عام 1983، ولم تستمر سوى 9 أشهر تقريبًا.

طلال بن منصور مع محمد نور

وأصدر نادي الاتحاد بيانًا رسميًا، جاء فيه: “يرفع الحائلي باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة ونيابة عن كافة الاتحاديين التعازي إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإلى الأسرة المالكة الكريمة في وفاة الأمير طلال بن منصور”.

وأكد أنمار الحائلي بأن اسم الفقيد سيبقى محفورًا في ذاكرة كافة الاتحاديين عبر الأجيال لما قدمه الأمير طلال من تضحيات ودعم مادي وجهد لمواصلة النادي مسيرته، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة وكافة محبيه الصبر والسلوان.

 

 

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