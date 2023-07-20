يزيد الراجحي يستعد للمشاركة في باها آراغون 2023

يستعد السائق السعودي، حامل لقب كأس العالم، يزيد الراجحي للمشاركة في باها آراغون، رابع جولات كأس العالم للراليات “كروس كانتري باها” من الاتحاد الدولي للسيارات الـ FIA لموسم 2023.

الاستعداد لباها آراغون 2023

ويواصل يزيد الراجحي الاستعداد لخوض منافسات الجولة الإسبانية باها آراغون، بعد فوزه الساحق في باها إيطاليا التي سجلت المشاركة الأولى له في كأس العالم لموسم 2023 بعد تغيبه في الجولتين الأوليين بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن تُقام منافسات النسخة الـ 39 من باها آراغون في مدينة تيرويل الإسبانية خلال الفترة ما بين 21 و22 من شهر يوليو الجاري.

ويأمل يزيد الراجحي الذي أصبح السائق العربي والسعودي الأول الذي يحقق هذا الإنجاز في عدد الانتصارات، في الفوز في الباها الإسباني نهاية هذا الأسبوع برفقة ملاحه الألماني تيمو غوتشالك على متن سيارة التويوتا هايلوكس من تحضير فريق أوفردرايف البلجيكي.

ويتكون الرالي من مرحلتين تسبقهما مرحلة تأهيلية بمسافة تبلغ 6 كيلومترات في صبيحة يوم الجمعة وفي نفس اليوم، سينطلق القسم الثاني من المرحلة الأولى (بثلاثة أقسام انتقائية) بمسافة إجمالية تبلغ 353,99 كيلومتراً عبر مسارات تقنية حصوية خادعة تتسم بالسرعة وتحت درجات الحرارة المرتفعة.

وستنطلق منافسات المرحلة الثانية والأخيرة في يوم السبت بمسافة إجمالية 521,09 كيلومتراً على (مرحلتين انتقائيتين).

يزيد الراجحي سعيد بالمشاركة

ومن جانبه، أعرب يزيد الراجحي عن استعداده للجولة الإسبانية، وقال: “أتطلع قدماً للفوز في باها آراغون نهاية الأسبوع، ستكون مشاركتي الرابعة في مسيرتي الاحترافية”.

وتابع: “مازلنا في بدايات الموسم وسنحافظ على وتيرتنا بالطريقة التي انطلقنا بها من باها إيطاليا، كانت مشاركتي الأولى في عام مع ملاحي الحالي تيمو 2014، أحب هذا النوع من الراليات فهي من الراليات الكلاسيكية المعروفة والتي تقام في إسبانيا منذ عام 1983، كما أحب الجماهير الإسبانية التي تحضر هنا لمتابعتنا وتشجيعنا”.

وأضاف يزيد الراجحي: “نحن على أتم الاستعداد لخوض المنافسة الشرسة كالعادة ونطمح للفوز وذلك بوضع الاستراتيجيات والخطط المناسبة، التحدي هنا قوي خاصة في الأراضي الإسبانية وتحت ظل موجة الحر التي تضرب أوروبا هذا العام أيضاً، على أية حال، نتمنى السلامة للجميع سألين الله أن يجعل التوفيق حليفنا”.

وفي ختام تصريحاته، وجه يزيد الراجحي شكره الخاص للشريك الاستراتيجي والوكيل الحصري لشركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في السعودية، شركة عبد اللطيف جميل للسيارات على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.

تألق الراجحي في 2023

وتألق يزيد الراجحي في القسم الأول من موسم 2023، حيث توج بلقب رالي أبو ظبي في مطلع السنة الحالية في الإمارات من بطولة العالم للراليات الطويلة، وحصد لقب رالي تبوك-نيوم من بطولة السعودية تويوتا للراليات، وفاز بلقب باها إيطاليا للمرة الرابعة والثالثة توالياً من كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها.