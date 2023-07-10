Icon

توضيح من حساب المواطن لحاملي الماجستير والدكتوراه Icon مزارعو الأحساء يواصلون جني تمور النخيل Icon شركة علم تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon السعودية تشارك بأعمال واجتماعات لجنة الأونسيترال في فيينا Icon يقظة حارس أمن في تخصصي تبوك تنقذ حياة مقيمة مصرية Icon حقل الدرة أثبت أهمية تبادل المنفعة ووحدة الصف بين دول الخليج Icon مدينة الملك عبدالله الطبية تعلن عن وظائف شاغرة Icon أنابيب الشرق توقع اتفاقية مع السعودي الفرنسي بـ 1.1 مليار ريال Icon الأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية وأبها الأدنى Icon 314 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى لدى شركة نيوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وصلت برفقة زوجها إلى طوارئ المستشفى بحالة حرجة

يقظة حارس أمن في تخصصي تبوك تنقذ حياة مقيمة مصرية

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٨ صباحاً
يقظة حارس أمن في تخصصي تبوك تنقذ حياة مقيمة مصرية
المواطن - أحمد العطوي

مواضيع ذات علاقة

تمكن حارس الأمن بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك عبدالرحمن محمد الحويطي من إنقاذ حياة مقيمة مصرية وصلت برفقة زوجها إلى طوارئ المستشفى.

وفي التفاصيل أنه أثناء قيام الحارس الحويطي بمهام عمله الروتينية، لاحظ وقوف سيارة بعيداً عن مدخل الطوارئ لوجود ثلاث سيارات إسعاف صادف أنها متوقفة أمام المدخل كانت تقل عدداً من الحالات.

قد يهمّك أيضاً
نفوق أطنان من الأسماك في العراق بسبب الطقس

نفوق أطنان من الأسماك في العراق بسبب الطقس

تويتر تتيح ميزة جديدة لإجراء المكالمات الصوتية

تويتر تتيح ميزة جديدة لإجراء المكالمات الصوتية

تفاصيل إنقاذ المقيمة

وكان في السيارة مقيم برفقته زوجته والتي بدا ظاهراً عليها حالتها الصحية السيئة ، فقام حارس الأمن بأخذ كرسي متحرك وانطلق مسرعاً تجاههما، ورغم وزن المريضة الزائد وبمساعدة زوجها استطاع إنزالها من السيارة ووضعها على الكرسي المتحرك وانطلق بها إلى داخل القسم، وما هي لحظات إلا وتوقف قلب المريضة، وبفضل الله ثم نتيجة التدخل السريع من قبل الفريق الطبي في قسم الطوارئ تم إجراء إنعاش قلبي للمريضة ليعود النبض لها من جديد وإنقاذ حياتها.

ومن جهته أعرب زوج السيدة المصرية عن شكره لحارس الأمن ومساعدته في إيصال زوجته لداخل المستشفى الأمر الذي ساهم بعد فضل الله في إنقاذ حياتها ، مقدماً في الوقت نفسه شكره للطاقم الطبي والفني الذي أشرف على علاج زوجته حتى تجاوزت مرحلة الخطر.

واجب إنساني وديني

من جهته الحويطي الذي لم يمضي على تعيينه في المستشفى سوى شهرين، تمنى الشفاء العاجل للمريضة وقال : “إن ما قمت به هو واجبي الإنساني والديني وهو ما حثنا عليه ديننا الحنيف على تقديم العون للجميع . وهو ما تؤكد عليه دائماً إدارة المستشفى والمسؤولين في قسم الأمن والسلامة ، وجميعنا في هذا الصرح الطبي نعتز بخدمة المريض”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف
السعودية اليوم

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف

السعودية اليوم
ترامب يوجه رسالة قاسية لشبكة سي إن إن
العالم

ترامب يوجه رسالة قاسية لشبكة سي إن...

العالم
سعود كاتب: ضعف الفضول في الإعلام يخلق جيلًا ضعيف الأداء والتأثير
السعودية اليوم

سعود كاتب: ضعف الفضول في الإعلام يخلق...

السعودية اليوم
ولي العهد لمنسوبي القطاعات العسكرية: التضحيات والبطولات للحفاظ على الأمن نهج سار عليه أبناء هذه البلاد منذ تأسيسها
أخبار رئيسية

ولي العهد لمنسوبي القطاعات العسكرية: التضحيات والبطولات...

أخبار رئيسية
إتاحة الحجز الإلكتروني لمواعيد ذبح الأضاحي
السعودية اليوم

إتاحة الحجز الإلكتروني لمواعيد ذبح الأضاحي

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى رعاية الطبية
وظائف

وظائف شاغرة لدى رعاية الطبية

وظائف
الإنترنت ضعيف في الداير ومطالب بالتحسين
السعودية اليوم

الإنترنت ضعيف في الداير ومطالب بالتحسين

السعودية اليوم
نجم الاتحاد مطلوب في الدوري البرازيلي
الرياضة

نجم الاتحاد مطلوب في الدوري البرازيلي

الرياضة