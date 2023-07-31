يوليو وأغسطس أحر شهور السنة في السعودية

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أكد د. خالد الزعاق، الباحث في الطقس والفلك، أن شهري يوليو وأغسطس هما أحر شهور السنة على الإطلاق.
وقال الزعاق خلال فقرة برنامجه عبر قناة العربية: إن يوليو وأغسطس هما الشهران المتجاوران اللذان يبلغ عدد أيامهما 31 يومًا.
وأشار خبير الأرصاد الجوية، إلى أن شهر أغسطس يشهد ظهور أغلب أنواع الفاكهة الصيفية، وبذلك الشهر ذراعان أولهما جمرة القيظ- المرزم والكليبين- ويكونان في نصف أغسطس الأول.
وأوضح الزعاق أن الذراع الثاني لذلك الشهر هو القويضة ويكون في النصف الثاني من أغسطس، أما العشرة أيام الأخيرة منه تكون فيها الحرارة شديدة نهارًا وتشهد برودة في آخر الليل.
وكشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته للمناخ في السعودية خلال شهر أغسطس.
وأوضح مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن توقعات المناخ تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي والتي تصل إلى درجتين على مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان ونجران، بينما تصل إلى درجة ونصف على باقي مناطق السعودية باستثناء أجزاء من منطقتي الشرقية وتبوك، فتكون أعلى من معدلها بدرجة واحدة.
كما توقع مركز الأرصاد هطول الأمطار حول معدلها الطبيعي على معظم المناطق.
ما معنى اسم شهر آب؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق #السعودية #نشرة_الرابعة@dralzaaq pic.twitter.com/cQA7K18BM2
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) July 31, 2023