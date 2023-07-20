يونايتد ينتظر حسم صفقة انتقال أليكس تيليس للنصر

أصبح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، البرازيلي أليكس تيليس قريبًا من الانضمام إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مانشستر يونايتد ينتظر التوقيع مع النصر

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن نادي مانشستر يونايتد ينتظر توقيع عقود صفقة انتقال أليكس تيليس إلى النصر، بعد توصله لاتفاق شفهي مع الإدارة على رحيله مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني.

ولفت فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن نادي النصر اتفق مع تيليس على حصوله على راتب سنوي يُقدر بـ7 ملايين جنيه إسترليني، مؤكدًا أن العالمي يُطالب بمزيد من الوقت للتوقيع وإتمام الصفقة.

مسيرة أليكس تيليس

ويملك أليكس تيليس مسيرة مميزة، حيث بدأ مشواره الكروي في صفوف جوفينتود، قبل أن ينتقل إلى جيريميو البرازيلي، وانتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي غلطة سراي في فترة الانتقالات الشتوية عام 2014.

ولعب تيليس صاحب الـ30 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي في موسم 2015\ 2016 على سبيل الإعارة، قبل أن ينضم إلى بورتو البرتغالي في صيف عام 2016.

وانتقل أليكس تيليس إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في موسم 2020\ 2021، ولعب معه لمدة موسم رياضي واحد، قبل أن ينضم إلى إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة في الموسم الرياضي الماضي.

وتوج أليكس تيليس بـ9 بطولات طوال مسيرته الكروية، وكان آخرها الفوز بلقب الدوري الأوروبي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية.