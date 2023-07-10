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منها الجوافة والفراولة

10 أطعمة تفوق البرتقال في فيتامين سي

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١١ صباحاً
10 أطعمة تفوق البرتقال في فيتامين سي
المواطن - فريق التحرير

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نشرت صحيفة Times of India، قائمة بالأطعمة يتفوق محتواها من فيتامين C على الحمضيات. وتضم القائمة ما يلي:

  1. الجوافة

الجوافة المصرية

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تتربع فاكهة الجوافة على رأس القائمة، وهي فاكهة استوائية تحتوي على أربعة أضعاف كمية فيتامين C مقارنة بالبرتقال. تحتوي على 228.3 مجم فيتامين C لكل 100 جرام.

  1. الكيوي

توفر ثمرة كيوي واحدة متوسطة الحجم أكثر من ضعف الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين C، إذ تحتوي على 92.7 مجم من فيتامين C لكل 100 جرام.

  1. الفراولة

إن مجرد تناول حفنة من الفراولة يمكن أن يزود الجسم بفيتامين C أكثر من البرتقال. يحتوي كل 100 جرام من الفراولة على 58.8 مجم من فيتامين C.

هيئة الغذاء والدواء

  1. البابايا

تشتهر البابايا بلونها النابض بالحياة ونكهتها الاستوائية، وهي فاكهة أخرى تتفوق على البرتقال في محتوى فيتامين C. يمنح تناول البابايا دفعة جيدة فيتامين C، يحتوي 100 جرام منها على 61 مجم من فيتامين C.

  1. الأناناس

يمكن الحصول على 79 مجم من فيتامين C لكل 100 جرام من الأناناس.

  1. المانجو

توفر حبة مانجو واحدة حوالي 122 مجم من فيتامين C للجسم.

  1. الفلفل الأحمر

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تحتوي حبة فلفل أحمر واحدة على فيتامين C أكثر بثلاث مرات من البرتقال، مما يجعلها إضافة ممتازة للسلطات أو حتى الاستمتاع بها كوجبة خفيفة. تصل كمية فيتامين C في 100 جرام من الفلفل الأحمر إلى 127.7 مجم.

  1. البروكلي

يمكن الحصول على 89.2 مجم من فيتامين C في 100 جرام من البروكلي.

  1. الكالي

توفر خضراوات كالي كمية كبيرة من فيتامين C بواقع 93 مجم في 100 جرام.

  1. القرنبيط

يمكن أن يوفر القرنبيط المتوسط حوالي 127 مجم من فيتامين C.

كيف يؤكل القرنبيط

من المعروف أن البرتقال يحتوي على 53.2 مجم فيتامين C لكل 100 جرام.

 

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