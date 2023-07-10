10 أيام تحسم مصير كيليان مبابي

تُسيطر حالة من الجدل على مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

استبعاد كيليان مبابي

واتخذ نادي باريس سان جيرمان قرارًا مفاجئًا ضد كيليان مبابي بالأمس، حيث قرر استبعاده من قائمة الفريق الأول لكرة القدم المسافرة إلى اليابان، لخوض الجولة التحضيرية، استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل.

غموض مستقبل مبابي

وذكرت مصادر خاصة لشبكة Get French Football News: “استبعاد مبابي من الجولة الصيفية، محاولة باريسية حتى يدرك اللاعب، أن النادي لا يوجه له تهديدات فارغة في الفترة السابقة”.

وكان نادي باريس سان جيرمان، قد منح فرصة سابقة لمهاجمه كيليان مبابي، من أجل حسم مستقبله حتى 15 يوليو الجاري، إلا أن النجم الفرنسي تجاهل الرد على النادي، ما دفع الإدارة لاتخاذ هذا القرار.

وأضافت المصادر: “فترة الـ10 أيام المقبلة، بمثابة فرصة أخيرة أمام مبابي، لإصلاح الوضع بقبول عرضه للبيع هذا الصيف، أو الموافقة على تمديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم”.

وشددت المصادر على أن الهدف الرئيسي لنادي باريس سان جيرمان، يظل إفساد خطة مبابي بخوض الموسم الرياضي الجديد مع الفريق الأول لكرة القدم، ثم الرحيل بالمجان في صيف عام 2024.

وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، قد أكدت بالأمس أن استبعاد كيليان مبابي من قائمة باريس سان جيرمان، بسبب اعتقاد النادي أن اللاعب لديه اتفاق مع ريال مدريد الإسباني للانضمام إليه في صفقة انتقال حر.