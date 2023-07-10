Icon

إحباط تهريب 400 كيلوجرام من نبات القات المخدر بجازان Icon خلال أسبوع.. ضبط 13931 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود Icon الشباب يسعى لضم نجم إنتر ميلان Icon حقيقة اقتراب ساديو ماني من دوري روشن Icon تضرر مركبة وإصابة شخصين إثر وميض لحظي بالأحساء Icon أنشيلوتي يحسم موقفه من التدريب بدوري روشن Icon رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة والقنفذة والليث Icon تفاصيل إصابة السمارنة بكأس السوبر الأردني Icon مارتينو: توقعت هدف ليونيل ميسي القاتل Icon الأرصاد تحذر من موجة حرٍّ شديدة تضرب الرياض والشرقية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد استبعاده من قائمة باريس

10 أيام تحسم مصير كيليان مبابي

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٤ مساءً
10 أيام تحسم مصير كيليان مبابي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُسيطر حالة من الجدل على مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

استبعاد كيليان مبابي

واتخذ نادي باريس سان جيرمان قرارًا مفاجئًا ضد كيليان مبابي بالأمس، حيث قرر استبعاده من قائمة الفريق الأول لكرة القدم المسافرة إلى اليابان، لخوض الجولة التحضيرية، استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل.

قد يهمّك أيضاً
الإطاحة بـ 5 مهربين للقات في العارضة

الإطاحة بـ 5 مهربين للقات في العارضة

كروم يتيح مزايا جديدة على أنظمة آيفون

كروم يتيح مزايا جديدة على أنظمة آيفون

كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان
مبابي – المصدر forbes

غموض مستقبل مبابي

وذكرت مصادر خاصة لشبكة Get French Football News: “استبعاد مبابي من الجولة الصيفية، محاولة باريسية حتى يدرك اللاعب، أن النادي لا يوجه له تهديدات فارغة في الفترة السابقة”.

وكان نادي باريس سان جيرمان، قد منح فرصة سابقة لمهاجمه كيليان مبابي، من أجل حسم مستقبله حتى 15 يوليو الجاري، إلا أن النجم الفرنسي تجاهل الرد على النادي، ما دفع الإدارة لاتخاذ هذا القرار.

كيليان مبابي

وأضافت المصادر: “فترة الـ10 أيام المقبلة، بمثابة فرصة أخيرة أمام مبابي، لإصلاح الوضع بقبول عرضه للبيع هذا الصيف، أو الموافقة على تمديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم”.

وشددت المصادر على أن الهدف الرئيسي لنادي باريس سان جيرمان، يظل إفساد خطة مبابي بخوض الموسم الرياضي الجديد مع الفريق الأول لكرة القدم، ثم الرحيل بالمجان في صيف عام 2024.

وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، قد أكدت بالأمس أن استبعاد كيليان مبابي من قائمة باريس سان جيرمان، بسبب اعتقاد النادي أن اللاعب لديه اتفاق مع ريال مدريد الإسباني للانضمام إليه في صفقة انتقال حر.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر footmercato

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مؤشر الدولار الأمريكي يهبط لأقل مستوى في 3 أسابيع مسجلاً 101.99
حصاد اليوم

مؤشر الدولار الأمريكي يهبط لأقل مستوى في...

حصاد اليوم
هلال المدينة المنورة ينجح في إعادة النبض لمريض أثناء صلاة العيد
السعودية اليوم

هلال المدينة المنورة ينجح في إعادة النبض...

السعودية اليوم
3000 ريال دعم ريف للصيادين المتعطلين شهريًا
السعودية اليوم

3000 ريال دعم ريف للصيادين المتعطلين شهريًا

السعودية اليوم
لقطات من وصول الاتحاد إلى الطائف
الرياضة

لقطات من وصول الاتحاد إلى الطائف

الرياضة
البحر الأحمر للتطوير: افتتاح 3 منتجعات جديدة هذا العام
السعودية اليوم

البحر الأحمر للتطوير: افتتاح 3 منتجعات جديدة...

السعودية اليوم
المحكمة العليا: اليوم المكمل لـ ذي الحجة وغدًا غرة محرم 1445هـ
أخبار رئيسية

المحكمة العليا: اليوم المكمل لـ ذي الحجة...

أخبار رئيسية
ميتروفيتش يتنازل لتسهيل انتقاله للهلال
الرياضة

ميتروفيتش يتنازل لتسهيل انتقاله للهلال

الرياضة
أبرز أرقام كوليبالي قبل الانتقال للهلال
آخر الاخبار

أبرز أرقام كوليبالي قبل الانتقال للهلال

آخر الاخبار