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منفذها دخل بتصريح طبي

10 إصابات بينها 3 حالات خطيرة بحادث دهس في تل أبيب

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٤ مساءً
10 إصابات بينها 3 حالات خطيرة بحادث دهس في تل أبيب
المواطن - فريق التحرير

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تسبب حادث دهس وإطلاق نار في وقوع 10 إصابات بينها 3 حالات خطيرة ومتوسطة في تل أبيب بحسب ما أكدته مصادر إسرائيلية اليوم الثلاثاء.

حادث الدهس بتل أبيب

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن عملية الدهس في تل أبيب كانت متعمدة وأن منفذها هو شاب فلسطيني دخل تل أبيب بتصريح للحصول على الخدمات الطبية.

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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلًا عن مصادرها أنه تم قتل منفذ العملية بعدما أطلق النار بشكل عشوائي ودهس بعض المارة شمال تل أبيب.

بدورها أعلنت حركة حماس أن عملية الدهس جاءت ردًا على العملية العسكرية التي تنفذها قوات الاحتلال في مدينة جنين الفلسطينية على مدار الأيام الماضية.

عملية جنين

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن قادة الجيش والشاباك أكدوا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أهداف عملية جنين لم تتحقق بعد داعين إلى استخدام المزيد من القوة ضد الفلسطينيين.

وأشار مصدر عسكري إلى أن أهداف عملية جنين في المرحلة الأولى تتلخص في عزل المدينة عن باقي الأراضي المحتلة تمهيدًا للقضاء على المقاومة.

التحرك العربي

من جهة أخرى بدأت اليوم أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مصر، بناءً على طلب دولة فلسطين لبحث التطورات الخطيرة والعدوان الإسرائيلي الغاشم والهمجي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني خاصة في مخيم جنين ومناطق أخرى في الضفة الغربية، والذي راح ضحيته العديد من الشهداء والجرحى.

وأكد مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية رئيس الاجتماع السفير محمد مصطفى، في كلمته أن ما يجري في جنين من قتل وحشي باستخدام آلة الحرب الإسرائيلية من شأنه أن يقلص بحد كبير فرص إحياء عملية السلام، وأن يعيق الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة والتسوية اللازمتين لذات الغرض الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة والعالم بأسره.

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