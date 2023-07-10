10 خطوات لإصدار الجواز السعودي للتابعين إلكترونيًّا عبر أبشر

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أعلنت المديرية العامة للجوازات، خطوات إصدار الجواز السعودي الإلكتروني للتابعين عبر منصة أبشر.
ونشرت الجوازات، عبر حسابها بموقع “تويتر”، إنفوجراف يوضح خطوات إصدار الجواز الإلكتروني، وهي كالتالي:
1ـ تسجيل الدخول عبر منصة أبشر
2ـ اختيار خدمات أفراد الأسرة.
3ـ خدمة إصدار الجواز الإلكتروني لأفراد الأسرة.
4ـ طلب إصدار جواز شخصي.
5ـ اختيار أفراد الأسرة.
6ـ تحميل الصورة.
7ـ الموافقة على الصورة والاسم المترجم والشروط والأحكام.
8ـ اختيار عنوان التوصيل.
9ـ سداد رسوم التوصيل.
10ـ تأكيد الطلب لعملية الإصدار.