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10 دلائل تستوجب تغيير الموظف لوظيفته

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٢ صباحاً
10 دلائل تستوجب تغيير الموظف لوظيفته
المواطن - فريق التحرير

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حدد صالح الديري، المختص في مجال الموارد البشرية، 10 دلائل تستوجب قيام الموظف بتغيير وظيفته.

أبرز المؤشرات

وعبر أثير العربية إف إم، قال الديري: إن تلك المؤشرات تتضمن عدم وجود حماس وشغف للعمل، وقيام الموظف بعمل مبدع ويشعر بأنه بلا قيمة لديه.

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وتابع المختص في مجال الموارد البشرية، أن من بين مؤشرات الحاجة لتغيير الوظيفة، الثبات وعدم التطور الوظيفي والتوتر والاكتئاب والهروب من الأعمال وعدم وجود مشاركة مع فريق العمل والمبالغة في الإجازات والرغبة في انتهاء يوم العمل بسرعة.

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