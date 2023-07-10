خمسة تغييرات أساسية أجراها إيلون ماسك على تويتر منذ امتلاكه 10 دلائل تستوجب تغيير الموظف لوظيفته عصابة مسلحة تقتل 34 شخصًا بنيجيريا احذروا السرعة العالية للمركبات على الطرق القضاء يدين صلاح عبدالسلام بتهمة القتل في تفجيرات بروكسل إيطاليا تواجه أغرب أنواع الطقس على الإطلاق مقتل شرطي باكستاني في تفجير انتحاري بمسجد مبادرة إلغاء الغرامات لا تشمل غرامات التهرب الضريبي توقعات بأمطار متفاوتة وحبات برد على أجزاء من جازان إطلاق المسار الثاني من التطوير المهني المرن لشاغلي الوظائف التعليمية
حدد صالح الديري، المختص في مجال الموارد البشرية، 10 دلائل تستوجب قيام الموظف بتغيير وظيفته.
وعبر أثير العربية إف إم، قال الديري: إن تلك المؤشرات تتضمن عدم وجود حماس وشغف للعمل، وقيام الموظف بعمل مبدع ويشعر بأنه بلا قيمة لديه.
وتابع المختص في مجال الموارد البشرية، أن من بين مؤشرات الحاجة لتغيير الوظيفة، الثبات وعدم التطور الوظيفي والتوتر والاكتئاب والهروب من الأعمال وعدم وجود مشاركة مع فريق العمل والمبالغة في الإجازات والرغبة في انتهاء يوم العمل بسرعة.
متى يتوجب على الموظف تغيير وظيفته؟ مساعد مدير إدارة المواهب صالح الديري @salehaldairie1 يجيبنا في #صباحكم_معنا مع اثير مباركي @atheer_kj و عصام عبدالسلام @issamsaal#بالصوت_يصلكم_الخبر_وأكثر
#العربيةFM pic.twitter.com/9VFQ5Ny0GU
— FM العربية (@AlarabiyaFm) July 25, 2023