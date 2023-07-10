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مع إحباط تهريب القات بجازان

10 مواطنين في قبضة الأمن لترويج المخدرات بالقريات والشمالية

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٥ مساءً
10 مواطنين في قبضة الأمن لترويج المخدرات بالقريات والشمالية
المواطن - واس

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قبضت شرطة منطقة الجوف على (3) مواطنين بمحافظة القريات لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبالغ مالية، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

تهريب وترويج المخدرات

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (250) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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تهريب القات بجازان

ترويج المخدرات

كما ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الحدود الشمالية القبض على (7) مواطنين لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم ذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

طريقة الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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