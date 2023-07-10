10 نصائح لتقليل استهلاك البنزين في الصيف

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ينصح خبراء السيارات، ببعض الأمور البسيطة المتعلقة بأسلوب القيادة، والتي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على خفض استهلاك الوقود والبنزين بجميع أنواعه وتوفير المال كالتالي:
بقاء المحرك في وضع الخمول والتباطؤ، يحرق المزيد من الوقود، فإذا كانت حركة المرور بطيئة أو متوقفة، ففكر في تشغيل فرامل اليد وإيقاف المحرك على الفور.
إذا كانت لديك سيارة حديثة مزودة بتقنية التوقف والتشغيل، فسوف تقلل تلقائيًا الوقت الذي يستهلك فيه المحرك الوقود، إذا استخدم بشكل صحيح.
تجنب السرعة حيث يمكن أن تزيد من استهلاكك للوقود.
التزم بحدود السرعة واستخدم مثبت السرعة إذا كانت سيارتك بها هذه التقنية للحفاظ على سرعة ثابتة.
ينصح أيضاً بضبط نظام التحكم في السرعة على بعد أميال قليلة من الحد الأقصى للسرعة الفعلية في حالة إيقاف عداد المسافات قليلاً.
كلما كانت مركبتك أثقل، زادت كمية الوقود التي تحتاجها لتحريكها. قم بإزالة الوزن غير الضروري عندما تستطيع.
على سبيل المثال إزالة صناديق السقف ورفوف الدراجات والأمتعة الزائدة من السيارة عندما لا تكون هناك حاجة إليها.
التسارع الشديد والكبح يستهلكان قدراً كبيراً من قوة المحرك التي تستهلك وقودًا أكثر.
فهي إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها تجنب الحاجة إلى تسارع أكبر وفرملة طارئة ولكن عليك توقع حركة المرور أمامك قدر الإمكان.
المحرك الساخن هو أكثر كفاءة لأن بطاريتك تعمل بشكل أفضل في الأجواء الأكثر دفئًا، لذا فإن إحدى الطرق التي يمكنك بها تحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود بشكل عام هي الجمع بين عدة رحلات أصغر في رحلة واحدة أطول.
الصيانة الدورية وخدمة سيارتك تجعلها في أفضل حالة ممكنة، وهذا بدوره يساعد في خفض استهلاك الوقود.
ويوصى بضمان صيانة السيارة بما يتماشى مع إرشادات الشركة المصنعة واكتمال أي أعمال صيانة في أسرع وقت ممكن.
أحد الأمور التي يجب عليك إجراؤها بانتظام هو فحص ضغط الإطارات، لأن الإطارات التي لم يتم نفخها إلى المستوى الصحيح يمكن أن تقلل من الاقتصاد في استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 5 في المئة.
يقول المختصون إذا كنت تقود كثيراً فافحص ضغط الإطارات مرة واحدة في الشهر.
كلما كانت سيارتك أكثر ديناميكية هوائية، كان الاقتصاد في استهلاك الوقود أفضل.
كما أنه يزيد فتح النوافذ من مقاومة السيارة ويخلق مقاومة أقوى للرياح، بشكل عام.
فتح النوافذ بسرعات منخفضة ليس له تأثير كبير ولكن إذا كنت تقود بسرعة أكثر من 40 ميلاً في الساعة، أغلقها.
يتطلب استخدام مكيف الهواء أو التدفئة في الأيام الباردة مزيداً من طاقة المحرك، لذلك سيكون له تأثير على استهلاكك للوقود.
والأنسب هو استخدام مكيف الهواء على إعداد منخفض، حيث يكون التأثير على استهلاك الوقود أقل
تتسبب فلاتر الهواء المتسخة في أن يعمل محرك سيارتك بجهد أكبر مما هو عليه أيضًا، مما يعني استخدام المزيد من الوقود.
يجب عليك اتباع إرشادات الشركة المصنعة لتغييرها حسب الحاجة للمساعدة في تعزيز الاقتصاد في استهلاك الوقود.