10 وظائف شاغرة بهيئة تطوير حائل

أعلنت هيئة تطوير منطقة حائل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في منطقة حائل.

تفاصيل وظائف هيئة تطوير حائل

وأبرزت هيئة تطوير منطقة حائل، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مصمم جرافيك.

– مدير إعلام رقمي.

– مدير إدارة الموارد البشرية.

– مدير عام مكتب تحقيق الرؤية.

– مدير الخدمات الإدارية والأرشفة.

– مدير إدارة الفعاليات والمعارض.

– مدير إدارة المعلومات الجيومكانية.

– أخصائي موارد البشرية (عدد وظيفتين).

– أخصائي تدريب وتطوير موارد البشرية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة تطوير منطقة حائل، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يوليو 2023م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)