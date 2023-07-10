100 مليون دولار شرط انتقال بيرناردو سيلفا إلى الهلال

كشفت تقارير إعلامية عن شرط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك للتفريط في اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا لنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الحساب الرسمي لـ قناة ” الكأس” القطرية عبر “تويتر” أن إدارة مان سيتي طلبت 100 مليون دولار لبيع سيلفا صاحب الـ 29 عامًا إلى نادي الهلال، بعدما كان تقدم أزرق الرياض بـ 70 مليون دولار.

تأثير الصفقة على انضمام محرز لـ الأهلي

وفي سياق آخر، كانت تقارير إعلامية قالت إن انتقال سيلفا إلى الهلال، سيعطل صفقة انتقال الجزائري رياض محرز إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت التقارير أن مانشستر سيتي قرر إيقاف انتقال محرز إلى الأهلي، لمعرفة مصيره في حال انتقل بيرناردو سيلفا إلى الهلال بعد الرجوع للمدرب الإسباني بيب جوارديولا.

ولا يرغب مانشستر سيتي في فقد سيلفا ومحرز في وقت واحد، حيث سيحدد جوارديولا مصير محرز مع بطل أوروبا، في حال أتم سيلفا انتقاله إلى الهلال.

ألقاب بيرناردو سيلفا

يذكر أن سيلفا يلعب مع نادي مانشستر سيتي منذ عام 2017 قادمًا من نادي موناكو الفرنسي،كما تُوج مع مانشستر سيتي بـ 14 لقبًا وهي ” 5 ألقاب في الدوري الإنجليزي، لقبان في كأس إنجلترا، 4 ألقاب في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية ولقبان في كأس الدرع الخيرية، لقب وحيد في دوري أبطال أوروبا”.