100 مليون يورو تمنع انتقال روميلو لوكاكو إلى الهلال

الصين تحقق طفرة غير مسبوقة مع أكبر اقتصادين بالشرق الأوسط اليابان والسعودية يدشنان تعاونًا غير مسبوق في مجال الطاقة النظيفة ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر ذعر بين المصطافين بأحد شواطئ اليابان بعد هجوم دلافين بوتين يهدد بعمل عسكري ردًّا على ضرب جسر القرم تعادل سلبي في الشوط الأول بين النصر وسيلتا فيغو بدء التسجيل في مراكز الرعاية النهارية للعام التأهيلي 1445هـ بطولة لسائق صهريج أخمد حريقًا أثناء مروره صدفة في حائل إنتر ميلان يحرم كوادرادو من الانتقال لـ النصر نهاية مأساوية لـ 55 حوتًا تتبعوا أنثى إلى الشاطئ
كشفت تقارير إعلامية أن النجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي وضع شرطًا مبالغًا فيه، مما يُصعب من مهمة انتقاله لنادي الهلال وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكر مراسل قنوات Bein Sports أن الهلال كان قد جدد عرضه لضم النجم البلجيكي لكن اللاعب رفض العرض بسبب رغبته في نيل راتب يتخطى الـ 100 مليون يورو في 3 مواسم.
وكان محامي لوكاكو قال إن موكله لايريد الرحيل إلى دوري روشن، حيث فكّر الهلال في ضمه كتعويضٍ لرحيل المهاجم النيجيري أوديون إيجالو.
ودخل نادي الهلال خلال الفترة الماضية في مفاوضات مع لوكاكو، من أجل ضمه هذا الصيف، إلا أنه كان يُفضل الانتقال بشكل نهائي إلى صفوف إنتر ميلان، الذي لعب في صفوفه معارًا بالموسم الماضي.
وانسحب نادي إنتر ميلان من صفقة المهاجم البلجيكي، بسبب مطالب تشيلسي المالية، قبل أن تؤكد تقارير أن يوفنتوس الإيطالي يرغب في التعاقد معه، بجانب العرض الهلالي.