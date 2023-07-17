100 مليون يورو تمنع انتقال روميلو لوكاكو إلى الهلال

كشفت تقارير إعلامية أن النجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي وضع شرطًا مبالغًا فيه، مما يُصعب من مهمة انتقاله لنادي الهلال وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر مراسل قنوات Bein Sports أن الهلال كان قد جدد عرضه لضم النجم البلجيكي لكن اللاعب رفض العرض بسبب رغبته في نيل راتب يتخطى الـ 100 مليون يورو في 3 مواسم.

روميلو لوكاكو بديلًا لـ إيجالو

وكان محامي لوكاكو قال إن موكله لايريد الرحيل إلى دوري روشن، حيث فكّر الهلال في ضمه كتعويضٍ لرحيل المهاجم النيجيري أوديون إيجالو.

ودخل نادي الهلال خلال الفترة الماضية في مفاوضات مع لوكاكو، من أجل ضمه هذا الصيف، إلا أنه كان يُفضل الانتقال بشكل نهائي إلى صفوف إنتر ميلان، الذي لعب في صفوفه معارًا بالموسم الماضي.

وانسحب نادي إنتر ميلان من صفقة المهاجم البلجيكي، بسبب مطالب تشيلسي المالية، قبل أن تؤكد تقارير أن يوفنتوس الإيطالي يرغب في التعاقد معه، بجانب العرض الهلالي.