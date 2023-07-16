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التقديم متاح للسعوديين فقط

100 وظيفة بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ صباحاً
100 وظيفة بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي، عبر بوابة التوظيف الرسمية عن طرح أكثر من (100) وظيفة شاغرة لحملة (المتوسط، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) للعمل بكل من: (الرياض/ جدة / المدينة المنورة).

وأوضح مستشفى الملك فيصل التخصصي أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:

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الوظائف المتاحة:

– عدد 106 وظائف شاغرة.

المؤهلات المطلوبة:

– المتوسط.
– الثانوية.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.

المجالات الوظيفية:

– وظائف إدارية ومالية.
– وظائف تقنية وهندسية.
– وظائف فنية ومهنية ومساندة.
– وظائف صحية وتمريض وصيدلة، وغيرها.

مناطق التوظيف:

– الرياض
– جدة
– المدينة المنورة

مزايا العمل في التخصصي:

– رواتب جذابة ومعفاة من الضرائب.
– إجازات مدفوعة سخية.
– توفير سكن مجاني (أو توفير بدل سكن).
– بدل المواصلات.
– رعاية صحية وطبية متميزة.
– تذاكر طيران.
– الاستمتاع بالمرافق الترفيهية.
– مكافأة نهاية الخدمة.
– علاوات سنوية.

التقديم على الوظائف

– للاطلاع على تفاصيل وشروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي، عبر الموقع الرسمي: (اضغط هنا).

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