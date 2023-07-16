100 وظيفة بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي، عبر بوابة التوظيف الرسمية عن طرح أكثر من (100) وظيفة شاغرة لحملة (المتوسط، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) للعمل بكل من: (الرياض/ جدة / المدينة المنورة).

وأوضح مستشفى الملك فيصل التخصصي أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:

الوظائف المتاحة:

– عدد 106 وظائف شاغرة.

المؤهلات المطلوبة:

– المتوسط.

– الثانوية.

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

المجالات الوظيفية:

– وظائف إدارية ومالية.

– وظائف تقنية وهندسية.

– وظائف فنية ومهنية ومساندة.

– وظائف صحية وتمريض وصيدلة، وغيرها.

مناطق التوظيف:

– الرياض

– جدة

– المدينة المنورة

مزايا العمل في التخصصي:

– رواتب جذابة ومعفاة من الضرائب.

– إجازات مدفوعة سخية.

– توفير سكن مجاني (أو توفير بدل سكن).

– بدل المواصلات.

– رعاية صحية وطبية متميزة.

– تذاكر طيران.

– الاستمتاع بالمرافق الترفيهية.

– مكافأة نهاية الخدمة.

– علاوات سنوية.

التقديم على الوظائف

– للاطلاع على تفاصيل وشروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي، عبر الموقع الرسمي: (اضغط هنا).