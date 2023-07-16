100 وظيفة بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي

واشنطن: لن نتفاجأ إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية جديدة إنتر ميامي يعلن التعاقد مع بوسكيتس حتى 2025 تطبيقات تستنزف بطارية المحمول ووسيلة للاحتيال احذفها فورًا إنقاذ شخص سقط في بئر بالقويعية عشرات القتلى والمفقودين جراء فيضانات كوريا الجنوبية باريس سان جيرمان والنصر يتنافسان لضم ياسين بونو أكثر من 5.8 ملايين مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 4 قتلى جراء السيول بشمال شرق أمريكا إيجالو يكشف سبب عدم قدوم ليونيل ميسي إلى الهلال النفط يشهد صيفًا ساخنًا جدًّا بعد تجاوزه 80 دولارًا
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي، عبر بوابة التوظيف الرسمية عن طرح أكثر من (100) وظيفة شاغرة لحملة (المتوسط، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) للعمل بكل من: (الرياض/ جدة / المدينة المنورة).
وأوضح مستشفى الملك فيصل التخصصي أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:
– عدد 106 وظائف شاغرة.
– المتوسط.
– الثانوية.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.
– وظائف إدارية ومالية.
– وظائف تقنية وهندسية.
– وظائف فنية ومهنية ومساندة.
– وظائف صحية وتمريض وصيدلة، وغيرها.
– الرياض
– جدة
– المدينة المنورة
مزايا العمل في التخصصي:
– رواتب جذابة ومعفاة من الضرائب.
– إجازات مدفوعة سخية.
– توفير سكن مجاني (أو توفير بدل سكن).
– بدل المواصلات.
– رعاية صحية وطبية متميزة.
– تذاكر طيران.
– الاستمتاع بالمرافق الترفيهية.
– مكافأة نهاية الخدمة.
– علاوات سنوية.
– للاطلاع على تفاصيل وشروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي، عبر الموقع الرسمي: (اضغط هنا).