100 وظيفة للثانوية فأعلى في الشركة العالمية للصناعات البحرية

أعلنت الشركة العالمية للصناعات البحرية، عبر بوابة التوظيف الرسمية، فتح التقديم لشغل أكثر من 100 وظيفة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس في مختلف المجالات – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية.

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

الوظائف الشاغرة:

1- محقق أمني.

(Security invistigator)

2- محلل مراقبة المشروع.

(Project Controller Analyst)

3- مراقب التكلفة / مساح الكميات.

(Senior Cost controller / Quantity Surveyor)

4- أخصائي أول ، التطوير التنظيمي / تخطيط القوى العاملة.

(Senior Specialist, OD/Workforce planning)

5- مشرف نظام النقل..

(Supervisor, Ship-lift, and Transfer System.)

6- مهندس تخطيط أول.

(Senior Planning Engineer)

7- مهندس مراقبة التكاليف.

(Cost Control Engineer)

8- مشرف ROV.

(ROV Supervisor)

9- مهندس كهرباء.

(Sr. Electrical Engineer)

10- مهندس المشروع.

(Project Engineer)

11- كاتب تقني.

(Technical writer)

12- مدير الإستراتيجية والتخطيط والعقود.

(Strategy, Planning and Contract Manager)

13- محللو نظم تكنولوجيا المعلومات.

(IT Systems Analysts)

14- مدير إدارة البرامج والتخطيط.

(Manager, Program Management & Planning)

15- رئيس قسم الميكانيكية والتكييف.

(Division Head, Mechanical & HVAC)

16- نائب مدير المشروع.

(Deputy Project Manager)

17- المدير العام.

(General Manager – New Build Rig)

18- مخطط المشروع.

(Project Planner)

19- منسق أول لهندسة المواد.

(Senior Material Engineering Coordinator – Piping)

20- مهندس إنشائي رئيسي.

(Lead Structural Engineer)

21- مهندس تكليف.

(Commissioning Engineer)

22- مهندس تخطيط.

(Planning Engineer)

* بالإضافة لأكثر من 80 وظيفة في مختلف التخصصات.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف الشركة العالمية للصناعات البحرية عبر موقعها الرسمي:

بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )

* يتم تحديث الوظائف (حذف/إضافة) حسب الاكتفاء.