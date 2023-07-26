Icon

102 وظيفة شاغرة في وزارة الطاقة بعدد من التخصصات Icon 18 مخالفًا استغلوا الرواسب بقبضة الأمن Icon 100 وظيفة للثانوية فأعلى في الشركة العالمية للصناعات البحرية Icon اليوم.. إدراج أسهم الخدمات الطبية المتخصصة في نمو Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسي المالديف وليبيريا Icon القبض على يمني وإحباط تهريب القات في جدة وجازان Icon 6 أعراض تنبهك للإصابة بضربة الشمس Icon وظائف لدى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين Icon الشركة السعودية للصناعات العسكرية تعلن عن وظائف شاغرة Icon السعودي الفرنسي يوصي بتوزيع 9.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
لحملة الثانوية الدبلوم البكالوريوس في مختلف المجالات

100 وظيفة للثانوية فأعلى في الشركة العالمية للصناعات البحرية

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٨ صباحاً
100 وظيفة للثانوية فأعلى في الشركة العالمية للصناعات البحرية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشركة العالمية للصناعات البحرية، عبر بوابة التوظيف الرسمية، فتح التقديم لشغل أكثر من 100 وظيفة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس في مختلف المجالات – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.

قد يهمّك أيضاً
موجة حارة على الشرقية والرياض حتى المساء

موجة حارة على الشرقية والرياض حتى المساء

معهد الإدارة العامة يعلن بدء التسجيل في دبلومات ما بعد الثانوي

معهد الإدارة العامة يعلن بدء التسجيل في دبلومات ما بعد الثانوي

الوظائف الشاغرة:

1- محقق أمني.
(Security invistigator)

2- محلل مراقبة المشروع.
(Project Controller Analyst)

3- مراقب التكلفة / مساح الكميات.
(Senior Cost controller / Quantity Surveyor)

4- أخصائي أول ، التطوير التنظيمي / تخطيط القوى العاملة.
(Senior Specialist, OD/Workforce planning)

5- مشرف نظام النقل..
(Supervisor, Ship-lift, and Transfer System.)

6- مهندس تخطيط أول.
(Senior Planning Engineer)

7- مهندس مراقبة التكاليف.
(Cost Control Engineer)

8- مشرف ROV.
(ROV Supervisor)

9- مهندس كهرباء.
(Sr. Electrical Engineer)

10- مهندس المشروع.
(Project Engineer)

11- كاتب تقني.
(Technical writer)

12- مدير الإستراتيجية والتخطيط والعقود.
(Strategy, Planning and Contract Manager)

13- محللو نظم تكنولوجيا المعلومات.
(IT Systems Analysts)

14- مدير إدارة البرامج والتخطيط.
(Manager, Program Management & Planning)

15- رئيس قسم الميكانيكية والتكييف.
(Division Head, Mechanical & HVAC)

16- نائب مدير المشروع.
(Deputy Project Manager)

17- المدير العام.
(General Manager – New Build Rig)

18- مخطط المشروع.
(Project Planner)

19- منسق أول لهندسة المواد.
(Senior Material Engineering Coordinator – Piping)

20- مهندس إنشائي رئيسي.
(Lead Structural Engineer)

21- مهندس تكليف.
(Commissioning Engineer)

22- مهندس تخطيط.
(Planning Engineer)

 * بالإضافة لأكثر من 80 وظيفة في مختلف التخصصات.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف الشركة العالمية للصناعات البحرية عبر موقعها الرسمي:

بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )

* يتم تحديث الوظائف (حذف/إضافة) حسب الاكتفاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أجواء روحانية في صلاة العشاء في المسجد الحرام
السعودية اليوم

أجواء روحانية في صلاة العشاء في المسجد...

السعودية اليوم
خورخي خيسوس يطلب ضم حارس مرمى
آخر الاخبار

خورخي خيسوس يطلب ضم حارس مرمى

آخر الاخبار
مكافحة المخدرات تحبط تهريب 6 ملايين قرص إمفيتامين مخدر
أخبار أمنية

مكافحة المخدرات تحبط تهريب 6 ملايين قرص...

أخبار أمنية
وزير الطاقة: السعودية مستمرة في تحقيق أمن الإمدادات البترولية لليابان
أخبار رئيسية

وزير الطاقة: السعودية مستمرة في تحقيق أمن...

أخبار رئيسية
تداول تعلن احتساب نسبة التذبذب لسهم برج المعرفة التجارية
السوق

تداول تعلن احتساب نسبة التذبذب لسهم برج...

السوق
إطلاق منصة تابعة لتيك توك لبيع السلع الصينية بأمريكا
تكنولوجيا

إطلاق منصة تابعة لتيك توك لبيع السلع...

تكنولوجيا
رجل أعمال أمريكي: السعودية ستصنع مليون ملياردير
العالم

رجل أعمال أمريكي: السعودية ستصنع مليون ملياردير

العالم
القبض على شخص أحرق مركبة عمدًا وآخر لمخالفته نظام المعلوماتية في وادي الدواسر
أخبار أمنية

القبض على شخص أحرق مركبة عمدًا وآخر...

أخبار أمنية