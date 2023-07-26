102 وظيفة شاغرة في وزارة الطاقة بعدد من التخصصات 18 مخالفًا استغلوا الرواسب بقبضة الأمن 100 وظيفة للثانوية فأعلى في الشركة العالمية للصناعات البحرية اليوم.. إدراج أسهم الخدمات الطبية المتخصصة في نمو الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسي المالديف وليبيريا القبض على يمني وإحباط تهريب القات في جدة وجازان 6 أعراض تنبهك للإصابة بضربة الشمس وظائف لدى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الشركة السعودية للصناعات العسكرية تعلن عن وظائف شاغرة السعودي الفرنسي يوصي بتوزيع 9.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول
أعلنت وزارة الطاقة عن توفر 102 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى تشمل وظائف متعددة لا تتطلب الخبرة.
– مستشار قانوني أول
– مسؤول ممتلكات
– مراقب ميداني
– أخصائي مزايا وتعويضات
– خبير أول تطوير تنظيمي
– محلل تدريب
– خبير أول تدريب
– أخصائي أول تدريب
– أخصائي تطوير تنظيمي
– أخصائي معالجة وإدارة مخالفات
– أخصائي متابعي الامتثال
– أخصائي تخطيط
– مستشار منشآت
– مستشار مكامن
– أخصائي أول أمن سيبراني
– أخصائي أول إدارة صلاحيات
– أخصائي أول التزام
– أخصائي أول ادارة مخاطر
– خبير إدارة مخاطر
– أخصائي أول حوكمة
– مدير الحوكمة
– أخصائي أول أمن
– أخصائي قياس أداء
– أخصائي علم بيانات
– مستشار قانوني
– مراجع أول
– أخصائي أول سلامة
– أمين مستودع
– أخصائي حركة
– رئيس قسم الأمن
– أخصائي أول تشغيل المرافق
– خبير أول تحليل أعمال
– أخصائي أول تطبيقات
– مطور تطبيقات أول
– خبير أول جودة
– مدير مشروع
– أخصائي تراخيص
– وظائف أخرى
– الإدارية
– المالية
– القانونية
– التقنية
– الهندسية
– وتخصصات أخرى
– الدبلوم
– البكالوريوس
– الماجستير
– الرياض
– جدة
– أبها
– جازان
– بريدة
– تبوك
– الشرقية
وأشارت الوزارة إلى أن التقديم على الوظائف متاح حاليًا من خلال هذا الرابط، (اضغط هنا).