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تشمل وظائف متعددة لا تتطلب الخبرة

102 وظيفة شاغرة في وزارة الطاقة بعدد من التخصصات

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ صباحاً
102 وظيفة شاغرة في وزارة الطاقة بعدد من التخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الطاقة عن توفر 102 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى تشمل وظائف متعددة لا تتطلب الخبرة.

تفاصيل الوظائف

– مستشار قانوني أول

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– مسؤول ممتلكات

– مراقب ميداني

– أخصائي مزايا وتعويضات

– خبير أول تطوير تنظيمي

– محلل تدريب

– خبير أول تدريب

– أخصائي أول تدريب

– أخصائي تطوير تنظيمي

– أخصائي معالجة وإدارة مخالفات

– أخصائي متابعي الامتثال

– أخصائي تخطيط

– مستشار منشآت

– مستشار مكامن

– أخصائي أول أمن سيبراني

– أخصائي أول إدارة صلاحيات

– أخصائي أول التزام

– أخصائي أول ادارة مخاطر

– خبير إدارة مخاطر

– أخصائي أول حوكمة

– مدير الحوكمة

– أخصائي أول أمن

– أخصائي قياس أداء

– أخصائي علم بيانات

– مستشار قانوني

– مراجع أول

– أخصائي أول سلامة

– أمين مستودع

– أخصائي حركة

– رئيس قسم الأمن

– أخصائي أول تشغيل المرافق

– خبير أول تحليل أعمال

– أخصائي أول تطبيقات

– مطور تطبيقات أول

– خبير أول جودة

– مدير مشروع

– أخصائي تراخيص

– وظائف أخرى

التخصصات المطلوبة

– الإدارية

– المالية

– القانونية

– التقنية

– الهندسية

– وتخصصات أخرى

المؤهلات المطلوبة

– الدبلوم

– البكالوريوس

– الماجستير

مناطق العمل

– الرياض

– جدة

– أبها

– جازان

– بريدة

– تبوك

– الشرقية

طريقة التقديم

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم على الوظائف متاح حاليًا من خلال هذا الرابط، (اضغط هنا).

 

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