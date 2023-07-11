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11 فائدة لشرب الماء على معدة فارغة

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ صباحاً
11 فائدة لشرب الماء على معدة فارغة
المواطن - فريق التحرير

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يساعد الماء على تنفيذ وظائف مهمة في الجسم، مثل التخلص من النفايات والحفاظ على درجة حرارة الجسم وحماية الأنسجة.

11 فائدة

ووفقًا لموقع بولد سكاي، هناك 11 فائدة لشرب الماء على معدة فارغة، أي مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم وهي:

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1- يساهم في فقدان الوزن: ينفق الجسم كمية معينة من الطاقة لتسخين الماء البارد في الجهاز الهضمي مما يسرع عملية الأيض، الأمر الذي سيساهم في إنقاص الوزن.

2- مكافحة السموم: يتعافى الجسم خلال الليل ويتخلص من السموم والمواد الضارة به، وعند شرب الماء على معدة خاوية، فإن ذلك يساعد الجسم على التخلص من تلك السموم.

3- تنقية الأمعاء: تساعد هذه العادة أيضًا على تطهير الأمعاء وتعزيز نظام الجهاز الهضمي، حيث تمنع الإمساك وسوء الهضم.

4- تقليل السعرات الحرارية: شرب الماء يؤدي إلى الشعور بالشبع، مما يساهم في التقليل من السعرات الحرارية. لذلك ينصح بشرب الماء قبل 30 دقيقة على الأقل من وجبة الإفطار.

5- تحسين الأداء العقلي: يقول الخبراء إن كوبًا واحدًا من الماء بعد الاستيقاظ يساعد على تعزيز الأداء العقلي والإدراكي.

6- المساعدة على الهضم: شرب الماء الدافئ في الصباح يمكن أن يساعد على الهضم، حيث يلعب الماء الدافئ دورًا مهمًّا في تنشيط القناة الهضمية.

7- تقوية الجهاز المناعي: يعمل شرب الماء على معدة فارغة على الحفاظ على توازن الجهاز الليمفاوي، وبالتالي يصبح المرء أقل عرضة للعدوى ومسببات الأمراض.

8- يمنع الصداع: الجفاف في الجسم يسبب الصداع أو الصداع النصفي. شرب الماء على معدة فارغة سيمنع هذا الأمر.

9- يحافظ على صحة الأعضاء الداخلية: يساعد شرب الماء على معدة فارغة في الحفاظ على الأعضاء الداخلية للجسم.

10- تحسين البشرة: يؤدي نقص السوائل في الجسم إلى ظهور التجاعيد بشكل مبكر. وقد أظهرت دراسات أن شرب 500 مل من الماء على معدة خاوية يحفز الدورة الدموية بصورة كبيرة ويجعل البشرة أكثر نضارة وليونة.

11- الشعور بالحيوية: شرب الماء في الصباح سيزيد من مستوى الطاقة في الجسم ويجعل الإنسان يشعر بالحيوية.

ويشدد الأطباء دومًا على ضرورة شرب الماء خلال مختلف فترات اليوم؛ لما له من فوائد على صحة الإنسان، وخاصة شرب الماء على معدة فارغة.

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