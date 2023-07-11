11 مدينة عربية تسجل أعلى درجات الحرارة في العالم

سجلت مدينة عين صلاح بالجزائر أعلى درجات الحرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما حلت محطة أمندسن سكوت التي تقع في القطب الجنوبي في قارة أنتارتيكا في المركز الأول بقائمة الأماكن التي سجلت أقل حرارة.

وكشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، على حسابه بموقع “تويتر”، المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية، والأخرى التي سجلت أقل درجة حرارة أيضًا، وفقًا لما ذكره موقع “EldoradoWeather” المتخصص.

الجزائر تتصدر

وجاءت مدينة عين صلاح بالجزائر في المركز الأول بقائمة المدن التي سجلت أعلى درجات الحرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية، بتسجيل 49.2 درجة مئوية، فيما حلت محطة أمندسن سكوت التي تقع في القطب الجنوبي في قارة أنتارتيكا في المركز الأول بقائمة الأماكن التي سجلت أقل حرارة.

وتضمنت قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات الحرارة 11 مدينة عربية من ضمن الـ15 المتصدرة لأكثر المدن حرارة في العالم، وكانت الجزائر والعراق أبرز الدول التي تتسم بالحرارة الشديدة.

سبب اختلاف درجات الحرارة

وبشأن الفرق بين أعلى درجات الحرارة والأقل، كشف المسند السبب قائلًا “الفرق بين الأعلى (49.2م) والأقل (-71.7م) بلغ 120.9 درجة مئوية ونحن في كوكب واحد، والعلة في هذا بالدرجة الأولى لكون الأرض كروية، وأثر هذا الشكل المحدب في ميلان سقوط أشعة الشمس”.